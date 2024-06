Türk Telekom, başantrenör Erdem Can'la imzaladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom'da başantrenörlüğe getirilen Erdem Can ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalandı.



Türk Telekom Genel Müdürlüğündeki imza törenine Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Savtekin Şentürk, kulüp asbaşkanı Serhat Erkoç, kulüp genel menajeri Önder Külçebaş, başantrenör Erdem Can, yönetim kurulu üyeleri ve diğer ilgililer katıldı.



Kulüp başkanı Savtekin Şentürk, törende yaptığı konuşmada, Erdem Can'la yeniden çalışacakları için mutlu olduklarını söyledi.



Yeniden heyecan verici bir kadro kurmayı planladıklarını belirten Şentürk, "Erdem Can'ın kalitesine, çalışmasına ve azmine çok değer veriyoruz. Erdem Can hocamıza ve teknik ekibine saygımız ve güvenimiz tamdır." ifadesini kullandı.



Can: "Türk Telekom'u en doğru şekilde temsil etmek istiyoruz"



Başantrenör Erdem Can ise iki yıl önce Türk Telekom Basketbol Kulübünü ve Ankara'yı en iyi şekilde temsil ettiklerini ifade etti.



Yeniden göreve geldiği için mutlu olduğunu vurgulayan Erdem Can, şu ifadeleri kullandı:



"Burada her şeyi adım adım tekrar inşa ederek aynı ciddiyetle, sorumluluk duygusu ve açlıkla; Ankara basketbolunu, Türk Telekom markasını ve Türk Telekom Basketbol Kulübünü en doğru şekilde temsil etmek istiyoruz. Hem Türkiye Ligi'nde hem Avrupa'da ülkemizin bayrağını doğru şekilde onurlandırmak istiyoruz. Yeni transferle ilgili titizlikle çalışıyoruz. İsmet Akpınar ve Anthony Brown'u renklerimize bağladık. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdiden Ankaralı basketbolseverleri maçlara davet ediyorum. Her maçta bizi desteklesinler."



Kulüp genel menajeri Önder Külçebaş da iki sene önce aynı tarihlerde Erdem Can'la sözleşme imzaladıklarını anımsatarak, "Güzel bir birliktelik başlatmıştık. Hepimizin içinde kalan, yarım bir duygu vardı. Biz bu duyguyu geçen sene ne yazık ki bütün sezon boyunca yaşadık. Tekrar burada, daha büyük hedeflerle bir birliktelik kuruyoruz. Tüm kalbimle hocama hoş geldin diyorum." değerlendirmesini yaptı.



Konuşmaların ardından Erdem Can, kendisini bir yılı opsiyonlu iki yıllığına Türk Telekom'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı.



Türk Telekom, Erdem Can'ın takımın başında olduğu 2022-2023 sezonunu ligde normal sezonu lider bitirmiş, play-off'ta yarı finale çıkmış ve BKT Avrupa Kupası'nda final oynamıştı.





