Napoli'den zirve yolunda net galibiyet!

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Napoli, konuk ettiği Empoli'yi 3-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Napoli'den zirve yolunda net galibiyet!
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14 Nisan 2025 23:41
İtalya Serie A'nın 32. haftasında Napoli, Empoli'yi konuk etti. 

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı. 

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 18 ile 61. dakikalarda Scott McTominay ve 56. dakikada Romelu Lukaku kaydetti. Ayrıca Lukaku, McTominay'ın iki golünde de asisti yapan isim oldu. 

Bu sonuçla birlikte 68 puana ulaşan Napoli, 71 puanlı lider Inter ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. 

Galibiyet hasreti 17 maça çıkan Empoli ise 24 puanda kaldı ve 19. sırada konumlandı. 

Ligde bir sonraki hafta Napoli, Monza'ya konuk olacak. Empoli ise Venezia'yı ağırlayacak. 
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