Beşiktaş, Beykoz karşısında 1-0 öne geçti

Beşiktaş, Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı ilk maçında konuk ettiği Beykoz Belediyespor'u 29-26 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, Beykoz karşısında 1-0 öne geçti
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14 Nisan 2025 23:13
Beşiktaş, Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı ilk maçında konuk ettiği Beykoz Belediyespor'u 29-26 mağlup etti.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 14-12 geride tamamlayan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda üstün oyunuyla karşılaşmadan 29-26 galip ayrıldı.

Beşiktaş, böylece iki galibiyete ulaşacak takımların finale yükseleceği seride durumu 1-0 yaptı.

Serinin ikinci maçı ise 16 Nisan Çarşamba günü Süleyman Seba Spor Salonu'nda saat 19.00'da oynanacak.

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