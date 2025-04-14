Beşiktaş, Beykoz karşısında 1-0 öne geçti

Beşiktaş, Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı ilk maçında konuk ettiği Beykoz Belediyespor'u 29-26 mağlup etti.



Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 14-12 geride tamamlayan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda üstün oyunuyla karşılaşmadan 29-26 galip ayrıldı.



Beşiktaş, böylece iki galibiyete ulaşacak takımların finale yükseleceği seride durumu 1-0 yaptı.



Serinin ikinci maçı ise 16 Nisan Çarşamba günü Süleyman Seba Spor Salonu'nda saat 19.00'da oynanacak.



