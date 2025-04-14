Haber Tarihi: 14 Nisan 2025 15:21 - Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2025 15:21

Nurettin Tokyürek kimdir? Nurettin Tokyürek'in naaşı bulundu

Milli Savunma Bakanlığı, 7 Temmuz 2022'de Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldığını açıkladı.

Nurettin Tokyürek kimdir? Nurettin Tokyürek'in naaşı bulundu
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağaraya yönelik operasyonda 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in aziz naaşına ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Yaşar Güler de başsağlığı mesajı yayınladı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yd başsağlığı mesajı yayımlayarak, "Kahraman silah arkadaşımız 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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