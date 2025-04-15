Bournemouth, 6 maçlık hasreti tek golle bitirdi

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Bournemouth, konuk ettiği Fulham'ı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bournemouth, 6 maçlık hasreti tek golle bitirdi
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15 Nisan 2025 00:44
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Bournemouth, Fulham'ı konuk etti.

Vitality Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 1-0 kazandı.

Bournemouth'un ve maçın tek golünü 1'inci dakikada Antoine Semenyo kaydetti.

Bu sonucun ardından 6 maç sonra ilk kez kazanan Bournemouth puanını 48'e yükseltti. Fulham da 48 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Bournemouth, deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak. Fulham ise Chelsea2yi konuk edecek.

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