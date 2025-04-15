İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Bournemouth, Fulham'ı konuk etti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Vitality Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 1-0 kazandı.
Bournemouth'un ve maçın tek golünü 1'inci dakikada Antoine Semenyo kaydetti.
Bu sonucun ardından 6 maç sonra ilk kez kazanan Bournemouth puanını 48'e yükseltti. Fulham da 48 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Bournemouth, deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak. Fulham ise Chelsea2yi konuk edecek.
Vitality Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 1-0 kazandı.
Bournemouth'un ve maçın tek golünü 1'inci dakikada Antoine Semenyo kaydetti.
Bu sonucun ardından 6 maç sonra ilk kez kazanan Bournemouth puanını 48'e yükseltti. Fulham da 48 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Bournemouth, deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak. Fulham ise Chelsea2yi konuk edecek.