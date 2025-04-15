İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Bournemouth, Fulham'ı konuk etti.



Vitality Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 1-0 kazandı.



Bournemouth'un ve maçın tek golünü 1'inci dakikada Antoine Semenyo kaydetti.



Bu sonucun ardından 6 maç sonra ilk kez kazanan Bournemouth puanını 48'e yükseltti. Fulham da 48 puanda kaldı.



Ligde bir sonraki hafta Bournemouth, deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak. Fulham ise Chelsea2yi konuk edecek.



