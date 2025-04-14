Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi İstanbul ekibi 6-0 kazandı.





10. dakikada Mame Thiam, 21 ile 50. dakikalarda Emre Akbaba, 30. dakikada Umut Bozok, 79. dakikada Tayfur Bingöl ve 87. dakikada Halil Akbunar kaydetti.



Bu sonuçla birlikte puanını 50'ye yükselten Eyüpspor, Beşiktaş'ın önüne geçerek 4. sıraya yerleşti.



Haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ise -2 puanla ligin son sırasında konumlandı.



Ligde bir sonraki hafta Eyüpspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise Trabzonspor'u konuk edecek.



EMRE AKBABA'NIN MAÇI



Eyüpspor'da forma giyen Emre Akbaba, 21ve 50. dakikalarda attığı iki golün yanı sıra, Mame Thiam ve Umut Bozok'un gollerinde de asist yapan isim oldu. 32 yaşındaki futbolcu, bu maçta 4 gole direkt etki etmiş oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)







Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Eyüpspor, Adana Demirspor'u konuk etti.Eyüpspor'un golleriniTrendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan ikas Eyüpspor-Adana Demirspor maçının ilk yarısını, ev sahibi ekip 3-0 önde tamamladı.10. dakikada ceza sahasına girer girmez topla buluşan Emre Akbaba'nın ceza yayı üzerinden meşin yuvarlağı altıpasta bulunan Thiam'a bıraktı. Thiam, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 1-021. dakikada ev sahibi ekibin ikinci golü geldi. Sol taraftan Caner Erkin'in kullandığı kornerde topla buluşan Emre Akbaba, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-029. dakikada Maestro'nun uzaktan şutunda, kaleci Berke Özer topu direk dibinden kornere çeldi.30. dakikada eflatun-sarılı ekip skoru 3-0 yaptı. Ani gelişen Eyüpspor atağında Tayfur Bingöl'ün ardından topla buluşan Emre Akbaba'ın pasında ceza alanı içinde Umut Bozok, meşin yuvarlağı gelişine şık bir aşırtmayla filelere gönderdi: 3-0Karşılaşmanın ilk yarısını ikas Eyüpspor 3-0 önde bitirdi.BİRAZDAN....