Vitor Melo Pereira: 'Yabancı hakem olmamalı'

TFF Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo Pereira, A Spor ekranlarında açıklamalarda bulundu.



"SONUNDA BEN DE AYRILACAĞIM"



TFF'de göreve gelişiyle ilgili konuşan Pereira, "Türkiye'deki hakemleri ve futbolu geliştirmek için programlar hazırlamak için buraya geldim. Eylül'den beri buradayım. Sonunda ben de ayrılacağım ama şu an çalışıyorum. İlk iki aylık dönemde ülkenin teşhisini yaptık, hakemliğin resmini çektik ve ilk olarak hakemlik organizasyonunu anlamaya çalıştık. Aynı zamanda güçlü noktaları da anlamaya çalıştık. Ardından ana planı geliştirdik. Bu belge oluşturuldu ve TFF Başkanı'na sunuldu. Yönetim kurulu onayladı ve adım adım diğer programları da tanımlamaya çalışıyoruz." dedi.



"TÜRKİYE, DİĞER ÜLKELERDEN FARKLI DEĞİL"



"Türk hakemliğinde kalite sorunu mu var? Yoksa eğitimler mi yetersiz?" sorusuna cevap veren Pereira,"Türkiye'nin hakemlik ve tüm konularda diğer ülkelerden farklı olduğunu düşünmüyorum. Çok iyi, profesyonel ve yetenekli insanlarınız var. Düşük seviyeli insanlar bizde de var. Futbolcular için de bu böyle. Dünya genelinde çok yetenekli hakemler gördüm. Ümit veren hakemleriniz var, tecrübeli isimleriniz var." ifadelerini kullandı.



"TÜRK HAKEMLERİ YETENEKSİZ DEĞİL"



Türk hakemlerinin yeteneksiz olmadığını savunan Pereira, "Türk hakemleri yeteneksiz değil! Genel olarak hakemlik seviyesi iyi bir noktada. Ancak ligde rekabet çok güçlü, hakem olmak kolay değil. İyi oyuncular, iyi teknik adamlar var. Taraftarlar da çok sıcak kanlı. O yüzden Türkiye'de hakemlik kolay değil. Hakem olarak iyi performans göstermeniz lazım. Bunun için iyi çalışmalısınız. Her hakem en iyi noktaya gelsin diye uğraşıyoruz. Sıkı çalışıyoruz ve her maçı takip ediyoruz. TFF'de çok iyi personeller var. Online olarak haftalık toplantılar yapıyoruz ve talimatlar veriyoruz. Maçları analiz ediyoruz. Çok yoğun şekilde VAR sistemi ile de çalışıyoruz. VAR'ın sistemi 8 yıl, futbolun geçmişi 100 yıl. Bu sistemden en iyi katkıyı almak için uğraşıyoruz. UEFA'dan fitness konusunda çok deneyimli bir isim yardımcı oluyor. Ülkeye bir bütün olarak bakıyoruz, geliştirme programlarını oluşturuyoruz. En alttan, en üste kadar eğitim programımız var." sözlerini sarf etti.



"HAKEMLERİN YARISI TESTLERİ GEÇEMEDİ"



Hakemlerin fitness seviyelerini yükseltmeleri gerektiğini söyleyen Pereira, "Türkiye'de komiteler çok sık değişiyor. İstikrarlı olmak gerekiyor. Hakemlerin yarısı fiziksel testte başarılı olamadı. Bu yeni bir test, bundan dolayı sonuç böyle çıkmış diye düşünüyoruz. Yine de bu geliştirmeye açık, hakemler fitness seviyelerini yükseltmeli. İyi olmadıkları için değil, daha iyi olmalılar. Eğitim anlamında da onları geliştirmeliyiz. Süper Lig ve 1. Lig hakemlerinin sonuçları iyiydi. Onlar bu testi biliyordu." ifadelerini kullandı.



"ÖNCE AVRUPA'DA İYİ OLMALIYIZ"



FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda görev alacak ve 41 ülkeden hakemlerin bulunacağı turnuvada Türk hakemlerin yer almayacak olması ile ilgili konuşan Pereira, "Önce Avrupa'da iyi olmalıyız, elit 26 hakemler arasında Türk isimler de olmalı. Burada 21 ülkeden hakem var ve kolay değil. Hedefimiz önce burası olmalı." dedi.



"YETENEKLİ GENÇLER VAR"



"Türkiye'de yetenekli genç hakemlerin olduğunu dile getiren Pereira, "Türkiye büyük bir ülke, 80 milyon nüfus ve yetenekli gençler var. Onları kaybedemeyiz. Onları destekleyelim. Ulusal bir ağ oluşturmalıyız ve onlarla çalışan deneyimli eğitimler olmalı." dedi.



"YABANCI HAKEME KARŞIYIM"



Yabancı hakeme karşı olduğunu belirten Pereira; "Yabancı hakeme karşıyım, Türkiye'deyiz ve Türk takımlarının maçlarını Türk hakemler yönetmeli. Yabancı VAR konusunda endişe duydum. İngilizce bilgisi konusunda hakemlerin eksik olduğu söylendi. İletişimden dolayı endişelendim. Ancak bu konudan problem yaşamadık, mutluyuz. Ancak VAR hakemleri farklı ülkelerden ve her ülkede oyunun ruhu farklı. Günün sonunda VAR müdahalelerimiz başarılı olmuştur. Daha iyisi de olabilir. TFF'nin Süper Lig'e destek olmak için getirdiği çözüm çok büyük çatışmalar çıkmaması içindi. İbrahim Hacıosmanoğlu'na görüşlerimi aktarıyorum, sürekli konuşuyoruz." açıklamasında bulundu.



UEFA'NIN TÜRKİYE VE 'VAR' YORUMU



UEFA'nın Türkiye ve VAR yorumuna değinen Pereira, "Avrupa'da Türk hakemlerin yönettiği maçlarda VAR yabancı oluyor. Çünkü UEFA "Türkiye'de VAR hakemlerine güvenilmiyor ve yabancı geliyorsa, biz neden VAR'a Türk hakem alalım?' diye düşünüyor. Biz kalitemizi arttırdığımızda bu bakış açısı değişecek." sözlerini sarf etti.



"TÜRK KULÜPLERİ NE İSTİYOR?"



Yabancı hakem konusunda görüşlerini aktarmaya devam eden Pereira, "Üç sene burada olacağım. Gelecek sene yabancı VAR konusu benim kararımla belli olmayacak. Benim kararım net, başkana ve kurul üyelerine de bunu belirttim. Ancak burada kararı tek başıma ben almıyorum. Alınan karar, Türk futbolu için alınacak. Türk futbolu, Türk hakemliğinin daha üstünde. Kulüpler ne bekliyor? Bunu sorabiliriz. Kulüpler hazır mı? Hakemlerin yeterlilik seviyesini kabul ediyorlar mı? Onlar olmadan futbol olmaz ama hakemler olmadan da futbol olmaz. Türk hakemliğine tekrardan güvenmeye hazırlar mı, değiller mi? Ben hazır olmalarını isterdim." dedi.



"HAKEMLER DE İNSANDIR"



Hakemlerin de hata yapabileceğini söyleyen Pereira, "Hakemler de insandır ve hata yaparlar. Onlar hiç ister mi hata yapmak ama oluyor bunlar. Ben de yaptım." ifadelerini kullandı.



HAKEMİN 'VAR' KARARINI STATTA AÇIKLAMASI



Son olarak Hakemin VAR kararını statta açıklaması hakkında konuşan Pereira "Hakemin VAR kararını statta açıklaması Portekiz'den gördüğüm kadarıyla işe yarıyor. Buna yönelik kötü fikrim yok. TFF ve ya ligi kulüpler bunun iyi olacağını ve insanları yatıştıracağını düşünüyorlarsa, ben de bunda sorun görmüyor. FIFA ve VAR protokolüne aykırı değil. Türk hakemleri bunu yapabilecek yeterlilikte." sözlerini sarf etti.