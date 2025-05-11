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Altay'da Yunus Efe radara girdi

Altay'ın genç stoperi Yunus Efe Sarıkaya, Süper Lig ekiplerinin takibine girerken, profesyonel sözleşme imzalanmazsa kulüp sadece yetiştirme bedeli alabilecek.

calendar 11 Mayıs 2025 16:18
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da Yunus Efe radara girdi
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonu küme düşerek tamamlayan Altay'da genç savunma oyuncusu Yunus Efe Sarıkaya'nın Süper Lig ekiplerinin radarına girdiği öğrenildi.

Süper Lig kulüplerinde görev yapan scout ekiplerinin Altaylı kurmaylardan genç futbolcuyla ilgili detaylı bilgiler aldığı belirtildi. Siyah-beyazlı formayla ligde oynadığı 32 maçın 30'unda ilk 11'de şans bulan 19 yaşındaki stoper toplam 2738 dakika sahada kaldı.

Ligde 1 kez rakip fileleri sarsan Yunus Efe, ocak ayında U19 Milli Takımı'nın kampına katılmıştı.

Altay'ın amatör statüde oynayan genç krampondan bonservis geliri elde etmesi için oyuncuya profesyonel sözleşme imzalatması gerekiyor. Yunus Efe mukavele imzalamazsa İzmir ekibinin futbolcunun transfer olacağı kulüpten yetiştirme tazminatı alma hakkı bulunuyor.

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