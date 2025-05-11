İspanya'da El Clasico heyecanı: İspanya La Liga'nın 35. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Barcelona, sahasında Real Madrid ile karşılaşıyor.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
CANLI: 2. DEVRE
BARCELONA: 4 / 19' Eric Garcia, 32' Yamal, 34' Raphinha, 45' Raphinha
REAL MADRID: 2 / 05' Mbappe (P), 14' Mbappe
11'LER
Barcelona: Szczesny, Eric Garcia, Cubarsi, Inigo Martinez, Gerard Martin, De Jong, Pedri, Yamal, Dani Olmo, Raphinha, Ferran Torres.
Real Madrid: Courtois, Vazquez, Tchouameni, Asencio, Fran Garcia, Valverde, Ceballos, Arda Güler, Bellingham, Vinicius, Mbappe.
CANLI: 2. DEVRE
BARCELONA: 4 / 19' Eric Garcia, 32' Yamal, 34' Raphinha, 45' Raphinha
REAL MADRID: 2 / 05' Mbappe (P), 14' Mbappe
11'LER
Barcelona: Szczesny, Eric Garcia, Cubarsi, Inigo Martinez, Gerard Martin, De Jong, Pedri, Yamal, Dani Olmo, Raphinha, Ferran Torres.
Real Madrid: Courtois, Vazquez, Tchouameni, Asencio, Fran Garcia, Valverde, Ceballos, Arda Güler, Bellingham, Vinicius, Mbappe.
Real Madrid, Mbappe ile El Clasico'da öne geçti. pic.twitter.com/sqXPsafewW
— Sporxtv (@sporxtv) May 11, 2025
Kylian Mbappe tekrar sahnede! 🔥 pic.twitter.com/Djx8KgZHyo
— Sporxtv (@sporxtv) May 11, 2025
Barcelona, Eric Garcia ile farkı bire indirdi. pic.twitter.com/wpS38ba9h7
— Sporxtv (@sporxtv) May 11, 2025
LAMINE YAMAL 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/IrBhMnlaJn
— Sporx (@sporx) May 11, 2025
🔥🔥🔥BARCELONA GERİ DÖNDÜ! pic.twitter.com/LOtC17eQNi
— Sporx (@sporx) May 11, 2025
BARCELONA'DAN 4. GOL pic.twitter.com/apEYZxodlL
— Sporx (@sporx) May 11, 2025