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Manisa FK'da kurtuluş sevinci

Son haftada Ümraniyespor'u devirerek ligde kalan Manisa FK'da, kaleci Alperen'in kritik kurtarışı ve teknik direktör Taner Taşkın'ın liderliği kurtuluşun anahtarı oldu.

calendar 11 Mayıs 2025 16:22
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa FK'da kurtuluş sevinci
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1'inci Lig'de haftalardır kümede kalma mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü, mutlu sona son maçta ulaştı. 

Siyah-beyazlılar 38'inci haftada deplasmanda Ümraniyespor'u 74'üncü dakikada İspanyol yıldızı Dani Ramirez'in attığı golle 1-0 yenerek kabustan uyandı.

48 puana ulaşan Manisa FK, sezonu aynı puanda tamamlayan Ankaragücü ve Pendikspor'a üçlü averajda üstünlük sağlayıp ligi 15'inci bitirdi.

Manisa FK ile amansız bir yarışa giren Ankaragücü ise küme düşmekten kurtulamadı. Pendikspor da 48 puanla lige tutundu. Yeni Malatyaspor, Adanaspor, Şanlıurfaspor ve Ankaragücü'nün veda ettiği 1'inci Lig'de gelecek sezon da yoluna devam edecek Ege ekibi karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı. Özellikle kaleci Alperen, 90'ıncı dakikada yaptığı kurtarış ile takımını adeta ipten alan isim oldu.

Manisa FK'nın başına son 9 haftada geçen teknik direktör Taner Taşkın da çok kritik maçların kazanılmasında başrol oynadı. Takımının başında 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan deneyimli teknik adam, özellikle final niteliği taşıyan Ankaragücü ve Şanlıurfaspor galibiyetleriyle kurtuluş ateşini yaktı. "Tarifi olmayan bir mutluluk yaşıyorum" diyen Taşkın, "Bu süreç, ne teknik adamlar ne de oyuncular için kolaydı. Ligde kalmayı garantileyeceğimiz dönemlerde, rakiplerimizin beklenmedik galibiyetleri bizi son maça kadar zorluk içinde tuttu. Ümraniyespor, düşme tehlikesi yaşayan bir takım gibi mücadele etti. İzlediğim en dirençli maçlarından birini oynadı. Ancak soyunma odasında 'Allah bize yeter' dedik ve mücadelemizi kazandık. Bu yapılanları Manisa FK olarak hiçbir zaman unutmayacağız. Devir dönecek" dedi.

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