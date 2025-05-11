11 Mayıs
Sivasspor-Bodrum FK
0-041'
11 Mayıs
Beşiktaş-A.Demirspor
19:00
11 Mayıs
Göztepe-Hatayspor
19:00
11 Mayıs
Kocaelispor-Keçiörengücü
3-040'
11 Mayıs
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11 Mayıs
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11 Mayıs
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20:30
11 Mayıs
Newcastle-Chelsea
2-0
11 Mayıs
M. United-West Ham United
0-127'
11 Mayıs
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11 Mayıs
Tottenham-C.Palace
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11 Mayıs
Leganes-Espanyol
3-184'
11 Mayıs
Barcelona-Real Madrid
17:15
11 Mayıs
Athletic Bilbao-Alaves
19:30
11 Mayıs
Real Betis-Osasuna
22:00
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Verona-Lecce
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11 Mayıs
Torino-Inter
19:00
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21:45
11 Mayıs
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1-1
11 Mayıs
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11 Mayıs
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17:45
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Bordeaux-Amiens
0-0IPT
13 Mayıs
Sudtirol-Bari
16:00
13 Mayıs
Brescia-Reggiana
16:00
13 Mayıs
Cittadella-Salernitana
16:00

Mete Gazoz'dan bronz madalya!

Mete Gazoz ve Dünya Yenihayat'tan oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, organizasyonun son gününde bronz madalya kazandı.

calendar 11 Mayıs 2025 15:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mete Gazoz'dan bronz madalya!
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Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağı sona erdi. 

Mete Gazoz-Dünya Yenihayat ikilisi, organizasyonun son gününde klasik yay karışık takımlar kategorisinde Almanya'yı 6-2 yenerek bronz madalya kazandı.

Milliler böylece 6-11 Mayıs tarihlerindeki organizasyonu, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 4 madalyayla tamamladı.

Ayrıca Batuhan Akçaoğlu ve Hazal Burun'dan oluşan Makaralı Yay Karışık Milli Takımı, "10x160 tam puan" ile dünya rekoru kırdı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Öznur Cüre Girdi, makaralı yay kategorisinde engelli olmayan sporcularla yarışarak Türk okçuluk tarihine geçti.

 

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