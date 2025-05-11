Yanlış anons Ankaragücü taraftarını yıktı!

Trendyol 1. Lig'de üçlü averaj sonunda küme düşen MKE Ankaragücü, tarihinde ikinci kez 2. Lig'e (Eski adıyla 3. Lig) düştü.



Mustafa Kaplan yönetiminde son 3 haftada 9 puan toplamasına rağmen, Manisa FK ve Pendikspor karşısında üçlü averajda gerisinde kalan MKE Ankaragücü; Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Adanaspor ve Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'dan sonra 2. Lig'e düşen 4. takım oldu.



Süper Lig'de 3 büyüklerden sonra en fazla yer alan kulüp olan MKE Ankaragücü, daha önce 2. Lig'e sadece bir kez düşmüştü. MKE Ankaragücü, 2. Lig'e büyük maddi sıkıntılar yaşadığı 2012-2013 sezonunda düşerken, 2024-2025'te de aynı üzüntüyü yaşadı.



YANLIŞ ANONS STADI SEVİNCE BOĞDU AMA…



Ankaragücü-Amedspor maçının son bölümleri ise çok ilginç bir olay yaşandı… Ankaragücü taraftarlarları Ümraniyespor-Manisa FK maçı oynanırken Ümraniye'nin gol attığını sanıp büyük sevinç yaşadı.



Teknik ekip ve taraftarların kutlamalar yaptığı esnada gerçek sonradan anlaşıldı ve sevinç yarıda kaldı. Manisa FK'nın Ümraniyespor'u mağlup etmesinin ardından Ankaragücü üçlü averajla küme düştü.



Maç sonunda takımın küme düşmesiyle, stadı dolduran 20 bine yakın sarı-lacivertli taraftar da yönetime tepki gösterdi.



