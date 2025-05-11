Trabzonspor, büyük maçlarda kayıp

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray'a sahasında 2-0 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon üç büyük rakibine karşı oynadığı maçlardan arzu ettiği sonuçlarla ayrılamadı.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Ligde şampiyon olduğu 2021-2022 futbol sezonunda üç büyük rakibi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, bu sezon 6 müsabakada 5 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı.
Trabzonspor, şampiyon olduğu sezonda büyük rakiplerine karşı 6 maçta 12 puan çıkarma başarısı gösterirken, bu sezon 6 karşılaşmada sadece 1 puan elde edebilerek son yıllarda söz konusu maçlardaki en kötü performansı gösterdi.
Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonundaki büyük maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken, geçen sezon da 2 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.
Sadece sahasında Beşiktaş beraberliği
Trabzonspor, bu sezon tek beraberliğini sahasında Beşiktaş karşısında 1-1'lik beraberlikle aldı.
Bordo-mavililer, Fenerbahçe'ye evinde 3-2, İstanbul'da oynadığı maçlarda ise Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1, dün de sarı-kırmızılı takıma sahasında 2-0 yenildi.
6 maçta 16 gol yedi
Trabzonspor, üç büyük rakibine karşı 6 maçta 16 gol yiyerek maç başına 2.66 gol kalesinde gördü.
Karadeniz ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 8 gol kaydederek maç başına 1.33 gol attı.
Sadece kupa kaldı
Üç büyük rakiplerine karşı bu sezon lig maçlarını tamamlayan bordo-mavililerin, bu sezon tek galibiyetini kupada alma şansı bulunuyor.
14 Mayıs'ta Gaziantep'te Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile karşılaşacak Karadeniz ekibi, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak kupayı müzesine getirmeye çalışacak.
Ligde şampiyon olduğu 2021-2022 futbol sezonunda üç büyük rakibi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, bu sezon 6 müsabakada 5 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı.
Trabzonspor, şampiyon olduğu sezonda büyük rakiplerine karşı 6 maçta 12 puan çıkarma başarısı gösterirken, bu sezon 6 karşılaşmada sadece 1 puan elde edebilerek son yıllarda söz konusu maçlardaki en kötü performansı gösterdi.
Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonundaki büyük maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken, geçen sezon da 2 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.
Sadece sahasında Beşiktaş beraberliği
Trabzonspor, bu sezon tek beraberliğini sahasında Beşiktaş karşısında 1-1'lik beraberlikle aldı.
Bordo-mavililer, Fenerbahçe'ye evinde 3-2, İstanbul'da oynadığı maçlarda ise Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1, dün de sarı-kırmızılı takıma sahasında 2-0 yenildi.
6 maçta 16 gol yedi
Trabzonspor, üç büyük rakibine karşı 6 maçta 16 gol yiyerek maç başına 2.66 gol kalesinde gördü.
Karadeniz ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 8 gol kaydederek maç başına 1.33 gol attı.
Sadece kupa kaldı
Üç büyük rakiplerine karşı bu sezon lig maçlarını tamamlayan bordo-mavililerin, bu sezon tek galibiyetini kupada alma şansı bulunuyor.