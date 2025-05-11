11 Mayıs
Sivasspor-Bodrum FK
0-040'
11 Mayıs
Beşiktaş-A.Demirspor
19:00
11 Mayıs
Göztepe-Hatayspor
19:00
11 Mayıs
Kocaelispor-Keçiörengücü
3-039'
11 Mayıs
Leverkusen-B. Dortmund
0-011'
11 Mayıs
E. Frankfurt-St. Pauli
18:30
11 Mayıs
VfB Stuttgart-Augsburg
20:30
11 Mayıs
Newcastle-Chelsea
2-0
11 Mayıs
M. United-West Ham United
0-026'
11 Mayıs
N. Forest-Leicester City
1-127'
11 Mayıs
Tottenham-C.Palace
0-026'
11 Mayıs
Liverpool-Arsenal
18:30
11 Mayıs
Leganes-Espanyol
3-182'
11 Mayıs
Barcelona-Real Madrid
17:15
11 Mayıs
Athletic Bilbao-Alaves
19:30
11 Mayıs
Real Betis-Osasuna
22:00
11 Mayıs
Udinese-Monza
1-2
11 Mayıs
Verona-Lecce
1-140'
11 Mayıs
Torino-Inter
19:00
11 Mayıs
SSC Napoli-Genoa
21:45
11 Mayıs
PEC Zwolle-Go Ahead Eagles
1-1
11 Mayıs
FC Twente-FC Utrecht
1-049'
11 Mayıs
Feyenoord-PSV Eindhoven
2-048'
11 Mayıs
Ajax-NEC Nijmegen
17:45
11 Mayıs
Alkmaar-FC Groningen
17:45
10 Mayıs
Bordeaux-Amiens
0-0IPT
13 Mayıs
Sudtirol-Bari
16:00
13 Mayıs
Brescia-Reggiana
16:00
13 Mayıs
Cittadella-Salernitana
16:00

Trabzon basını: "Ne yapın edin o kupayı getirin"

Süper Lig'de Galatasaray'a kaybeden Trabzonspor, tüm dikkatini 14 Mayıs'taki Türkiye Kupası finaline çevirdi.

calendar 11 Mayıs 2025 16:12
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trabzon basını: 'Ne yapın edin o kupayı getirin'
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Süper Lig'in 35'inci haftasında sahasında lider Galatasaray'a mağlup olan Trabzonspor, Türkiye Kupası'na odaklandı. Sarı-kırmızılılara karşı alınan mağlubiyetle bu sezon 3 büyük takımla yaptığı maçlardan galibiyet elde edemeyen bordo-mavililerin tek beraberliği ligin ilk yarısında sahasında Beşiktaş'la yaptığı maç oldu. 

Bordo-mavili takımın Galatasaray'a sahasındaki mağlubiyeti yeni bir istatistiği de beraberinde getirdi. Dünkü galibiyetiyle Trabzonspor'a rakip olduğu son beş Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, bu rekabetteki en uzun serisini tekrarladı (Mayıs 2001-Mayıs 2003).

ÇARŞAMBA GÜNÜ KUPA RANDEVUSU

İki ezeli rakip 14 Mayıs Çarşamba günü bu kez Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşacak. Trabzonspor, bu sezon Kupayı müzesine götürerek hem Avrupa biletini alabilmek hem de taraftarlarının gönlünü almak istiyor. 

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Galatasaray'a karşı aldığı mağlubiyette, hafta içi oynanacak kupa maçına odaklanmasının etkisi olduğunu vurguladı.

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde: 

Karadeniz: Çarşamba'ya görüşelim aslanım

Günebakış: Akıllar Kupa'da olunca 

Taka: Ne yapın edin o Kupayı Trabzon'a getirin

Sonnokta: Galatasaray'a değil hakeme yenildik

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