Mac Allister Real Madrid'in radarında!

Real Madrid'in transfer listesine giren Liverpool'un oyuncusu Alexis Mac Allister için babasından gelen açıklama, İspanyol devinde sürpriz bir hareketlilik yarattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Mac Allister Real Madrid'in radarında!
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14 Nisan 2025 16:28
İspanyol devi Real Madrid, 2025-26 sezonu öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verirken, gündeme sürpriz bir isim daha geldi.

Marca'nın haberine göre; Liverpool'un yıldız oyuncusu Alexis Mac Allister'in Real Madrid ile isminin anılması, oyuncunun babasının yaptığı açıklamalarla daha da dikkat çekici bir hal aldı. Arjantinli oyuncunun babası, bir televizyon programına verdiği demeçte oğlunun Real Madrid'e transferiyle ilgili konuşarak "Şimdilik Liverpool'dan ayrılmayı düşünmüyor" dese de, kapıyı açık bıraktı.

"ZAMAN NE GÖSTERİR BİLİNMEZ"

"Alexis şu an Liverpool'da çok mutlu. Manchester'da yaşıyor, yakın çevresinde arkadaşları ve takım arkadaşları var. İngilizceyi iyi konuşuyor, bu yüzden adaptasyon süreci de kolay oldu. Ama zaman ne gösterir bilinmez," sözleriyle geleceğe dair spekülasyonların önünü açtı.

PERFORMANSI

Arjantinli yıldız bu sezon Livepool ile çıktığı 45 karşılaşmada 6 gol 5 asistlik performans sergiledi.
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