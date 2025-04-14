Bandırmaspor - Iğdır FK maçı canlı izle şifresiz | Bandırmaspor - Iğdır maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig 34. haftasında Bandırmaspor'un konuğu Iğdır FK takımı. Ev sahibi takım, 55 puanla 5. sırada iken 48 puana sahip konuk takım 11. sırada yer alıyor. İki takımın da galibiyet hedeflediği maçın canlı yayın bilgileri belli oldu.



BANDIRMASPOR IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Trendyol 1. Ligin 34. haftasından Bandırmaspor Iğdır FK maçı, 14 Nisan Pazartesi günü oynanacak. Bandırma 17 Eylül Stadında oynanacak karşılaşma saat 14.00'da başlayacak. Maç TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı yayınlanacak.



İKİNCİ KEZ KARŞILAŞACAKLAR



Bandırmaspor ile Iğdır FK takımları, tarihleri boyunca bir kez karşı karşıya geldiler. Bugün ikinci kez kozlarını paylaşacak takımların ilk devredeki maçı Bandırmaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona ermişti.



NEREDEN İZLENİR?



1. Ligde bugün oynanacak Bandırmaspor Iğdır FK maçı sporseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Play off yükselme grubunda kalmak isteyen Bandırmaspor ile alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Iğdır FK takımının vereceği mücadele TRT Spor'dan şifresiz yayınlanacak. Kritik maç ayrıca beIN Sports 2 kanalından da izlenebilecek. Online izlemek isteyenler trtspor.com.tr adresindeki canlı yayın bağlantısını kullanabilir. Maçı beIN Connect, TOD ve Tabii platformundan izlenebilir.



MUHTEMEL İLK 11'LER



Bandırmaspor: Zafer Görgen, Caner Koca, Samican Keskin, Doğan Can Davas, Furkan Şeker, Mert Kula, Oğuzhan Akgün, Levent Ayçiçek, Alpay Koldaş, Doğan Erdoğan



Iğdır FK: Çağrı Yılmaz, Ali Kuçik, Serkan Yavuz, Emirhan Aydoğan, Erdal Öztürk, Furkan Aydın, Nduka, Okan Deniz, Melih Okutan, Sunday







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