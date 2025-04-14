Bu sezon gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Hugo Ekitike'nin piyasa değeri hızla yükseliyor.
Bild'in haberine göre; Eintracht Frankfurt 21 yaşındaki yıldız oyuncusu Hugo Ekitike için 95 ila 100 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ediyor.
MANCEHSTER UNITED, ALMANYA'YA TEMSİLCİ GÖNDERDİ
Manchester United, Liverpool, Arsenal ve Newcastle United gibi Premier Lig devleri, genç golcüyü yakından takip ediyor. Hatta Manchester United'ın, Ekitike'yi yerinde izlemek üzere Almanya'ya temsilciler gönderdiği öğrenildi.
BUNDESLIGA TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ OLABİLİR
Eğer bu transfer gerçekleşirse, Ekitike Bundesliga tarihinin en pahalı transferleri arasına girecek.
PERFORMANSI
Bu sezon Frankfurt formasıyla 42 maçta görev alan 21 yaşındaki genç yıldız, 21 gol 9 asistlik performans sergiledi.
Dünya devleri onun peşinde: Hugo Ekitike!
Eintracht Frankfurt'un genç golcüsü Hugo Ekitike, dev kulüplerin radarına girdi.
Bu sezon gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Hugo Ekitike'nin piyasa değeri hızla yükseliyor.
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