Haber Tarihi: 14 Nisan 2025 17:22 - Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2025 17:22

Galatasaray-Sipay Bodrumspor Maçı Ne Zaman?

Galatasaray futbol takımı, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Sipay Bodrumspor ile karşı karşıya geliyor. Peki, Galatasaray-Sipay Bodrumspor maçı ne zaman?

Galatasaray-Sipay Bodrumspor Maçı Ne Zaman?
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Galatasaray-Sipay Bodrumspor maçı, 18 Nisan 2025 Cuma günü saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak.

Bilet Satışları Başlıyor!

GSPara Kredi ve banka kartı sahipleri için bilet satışları 14 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 14.00'te başlayacak ve 15 Nisan 2025 Salı günü saat 13.00'e kadar devam edecek.

GS logolu Passolig kart sahipleri ise biletlerini 15 Nisan 2025 Salı günü saat 14.00'ten itibaren satın alabilecekler.

Biletler, resmi bilet satış platformu olan passo.com.tr üzerinden satışa sunulacaktır.



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