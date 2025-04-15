Hull City evinde Coventry'ye geçit vermedi!

İngiltere Championship'in 42. haftasında Hull City, sahasında karşılaştığı Coventry City ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Hull City evinde Coventry'ye geçit vermedi!
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15 Nisan 2025 01:05
İngiltere Championship'te 42. haftanın kapanış maçında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile play-off mücadelesi veren Coventry karşı karşıya geldi.

MKM Stadyumu'nda oynanan maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Coventry'nin golünü 46. dakikada Matt Grimes kaydetti. Hull City'nin golü ise 82'de Abu Kamara'dan geldi.

Hull City bu sonuçla puanını 45 yaptı ve 20. sırada haftayı tamamladı, puanını 63'e yükselten Coventry ise 6. sırada haftayı tamamlayarak play-off iddiasını sürdürdü.

Ligde bir sonraki hafta Hull City, deplasmanda Swansea City ile karşılaşacak. Coventry City ise West Bromwich'i konuk edecek.

 

 

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