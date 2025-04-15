Galatasaray'da İlkay yerine gündemde o var!

Manchester City, İlkay Gündoğan'ın sözleşmesini uzatınca rotasını Almanya'ya çeviren Galatasaray, Leverkusen futbolcusu Granit Xhaka'yı gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da İlkay yerine gündemde o var!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Nisan 2025 08:25
Mertens'e veda etmeye hazırlanan Galatasaray, orta saha merkezine dünya çapında bir takviye yapacak. İsmi aylardır sarı-kırmızılı kulüple anılan İlkay Gündoğan'dan ise kötü haber geldi.

Manchester City, Türk asıllı Alman milli oyuncunun sözleşmesini 2026 sezonu sonuna kadar uzattı. İlkay'a göre planlama yapmayan Galatasaray'ın asıl hedefinin Granit Xhaka olduğu ortaya çıktı.

GALATASARAY'IN MAÇLARINI TEK TEK İZLİYOR

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da başarı için orta sahasında kaliteyi artırma kararı aldı. Leverkusen'den Xhaka ile temas kuruldu ve olumlu sinyal sonrasında düğmeye basıldı.

PERFORMANSI

6 ve 8 numara pozisyonunda oynayan yıldız oyuncu, 135 kez İsviçre milli formasını giydi. Arsenal'de göremediği şampiyonluğu Leverkusen'de yaşayan Xhaka, bu sezon 45 maçta 2 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Kulübü ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki maestro, Galatasaray'ın maçlarını takip etmeye başladı. Sarı-kırmızılılar sezon biter bitmez Leverkusen ile Xhaka için masaya oturacak.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery