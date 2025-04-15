Fenerbahçe'den orta sahaya Abdoulaye Toure hamlesi!

Fenerbahçe transfer listesine Le Havre forması giyen Abdoulaye Toure'yi aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den orta sahaya Abdoulaye Toure hamlesi!
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15 Nisan 2025 08:56
Fenerbahçe Fransa kulübü Le Havre'de başarılı bir sezon geçiren Abdoulaye Toure'yi gündemine aldı.

Africafoot'un haberine göre güçlü fiziğiyle öne çıkan 31 yaşındaki Gineli yıldız için Fenerbahçe sezon sonunda girişimlerde bulunacak.

SÜPER LİG'DE OYNAMIŞTI

Abdoulaye Toure, 2022 yılında Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giymişti.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Fransa Ligue 1'de 23 maçta forma giyen Toure, 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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