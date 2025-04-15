Fenerbahçe Fransa kulübü Le Havre'de başarılı bir sezon geçiren Abdoulaye Toure'yi gündemine aldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Africafoot'un haberine göre güçlü fiziğiyle öne çıkan 31 yaşındaki Gineli yıldız için Fenerbahçe sezon sonunda girişimlerde bulunacak.
SÜPER LİG'DE OYNAMIŞTI
Abdoulaye Toure, 2022 yılında Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giymişti.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon Fransa Ligue 1'de 23 maçta forma giyen Toure, 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Africafoot'un haberine göre güçlü fiziğiyle öne çıkan 31 yaşındaki Gineli yıldız için Fenerbahçe sezon sonunda girişimlerde bulunacak.
SÜPER LİG'DE OYNAMIŞTI
Abdoulaye Toure, 2022 yılında Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giymişti.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon Fransa Ligue 1'de 23 maçta forma giyen Toure, 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.