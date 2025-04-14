Buz Pateni Federasyonundan soruşturma başlatılan sporcu Güneş hakkında açıklama!

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından hakkında soruşturma başlattığı artistik buz patenci Ali Efe Güneş'in 2024'ün aralık ayında tüm etkinliklerden men edildiğini ve olimpik kadro sporculuğu statüsünden çıkarıldığını belirtti.



Federasyondan yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan sürecin üzüntüyle takip edildiği belirtilerek "Bu olayların kamuya yansımasından önce federasyonumuz yönetim kurulu tarafından 2024 yılı aralık ayında alınan karar doğrultusunda Ali Efe Güneş isimli sporcunun, sportmenlikle bağdaşmayacak başka eylemleri sebebiyle tüm federasyon faaliyetleri, antrenmanlar ve organizasyonlar dahil olmak üzere tüm etkinliklerden men edildiğini ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın onayıyla 12 Aralık 2024 tarihi itibarıyla olimpik kadro sporculuğu statüsünden çıkarıldığını bildiririz." denildi.



Çocukların ve genç sporcuların güvenliğinin, federasyonun öncelikli sorumluluğu olduğunun vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Federasyonumuz, çocukların korunması, sporun etik değerlerinin savunulması ve sporcuların topluma örnek bireyler olarak yetiştirilmesi konusunda sıfır tolerans politikasıyla hareket etmektedir. Ali Efe Güneş hakkında 2024 yılı aralık ayı itibarıyla verilen yönetim kurulu kararının da temelinde yatan düşünce budur. Bu politika doğrultusunda konunun yargıya intikal etmesi halinde, hukuki sürece dair hem yargı organlarına hem de mağdurlara her türlü desteğin sağlanacağını, ilgili mercilerle iş birliği içinde olunacağını kamuoyuna açıkça beyan ederiz. Ayrıca Ali Efe Güneş'in söz konusu davranışlarıyla ilgili her türlü adli ve idari sürecin takipçisi olacağımızı bildirir, toplumsal değerlerimizi ihlal eden bu tür eylemlere karşı duruşumuzun net olduğunu vurgulamak isteriz."



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından hakkında soruşturma açılan Güneş için gözaltı kararı verilmişti.



