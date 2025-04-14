2. dönem 2. yazılı sınavlar ne zaman 2025 yapılacak? İşte ilkokul, ortaokul ve liseler için sınav takvimi



2. Dönem 2. Yazılı Sınavlar Ne Zaman Başlayacak?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından henüz resmi bir sınav takvimi yayınlanmamış olsa da, geçmiş yılların uygulamaları ve eğitim takvimi göz önünde bulundurulduğunda, 2. dönem 2. yazılı sınavlarının genellikle Mayıs ayının ikinci yarısından itibaren başlaması bekleniyor.







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