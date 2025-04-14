Haber Tarihi: 14 Nisan 2025 16:23 - Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2025 16:23

2. Dönem 2. Yazılı Sınavlar Ne Zaman? 2025

2. dönem 2. yazılı sınavlar ne zaman 2025? sorusu, öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin sonuna yaklaşılırken, 2. dönem 2. yazılı sınavlar ne zaman yapılacak sorusu gündemde önemli bir yer tutuyor.

2. Dönem 2. Yazılı Sınavlar Ne Zaman? 2025
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2. dönem 2. yazılı sınavlar ne zaman 2025 yapılacak? İşte ilkokul, ortaokul ve liseler için sınav takvimi

2. Dönem 2. Yazılı Sınavlar Ne Zaman Başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından henüz resmi bir sınav takvimi yayınlanmamış olsa da, geçmiş yılların uygulamaları ve eğitim takvimi göz önünde bulundurulduğunda, 2. dönem 2. yazılı sınavlarının genellikle Mayıs ayının ikinci yarısından itibaren başlaması bekleniyor.


 

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