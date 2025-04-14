Timsahlar Neden Gözyaşı Döker?

Öncelikle bu deyimin kökenine kısaca değinelim. Tarihi kayıtlara göre, timsahların avlarını yerken ağladığına dair eski bir inanış bulunmaktadır. Bu inanış, timsahların acımasızca öldürdükleri avlarına karşı sahte bir üzüntü gösterdikleri fikrini doğurmuş ve "timsah gözyaşları" deyimi zamanla yaygınlaşmıştır.

Ancak bilimsel gerçekler bu inanıştan oldukça farklıdır. Timsahlar, insanlar gibi duygusal nedenlerle gözyaşı dökmezler. Onların gözyaşı benzeri salgıları, vücutlarındaki fazla tuzu atmak için kullandıkları fizyolojik bir süreçtir.

Timsahların vücutlarında, özellikle gözlerinin yakınında bulunan özel tuz bezleri vardır. Bu bezler, vücutlarındaki fazla tuzu salgılamakla görevlidir. Bu tuz, genellikle gözyaşı kanalları aracılığıyla dışarı atılır. Bu nedenle, timsahlar özellikle yemek yerken veya uzun süre güneşte kaldıklarında gözlerinden sıvı akıyormuş gibi görünebilirler.