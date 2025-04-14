Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi!

Fenerbahçe'de sakatlığının ardından sahalara dönmek için yurt dışında bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Jayden Oosterwolde, İstanbul'a geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi!
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14 Nisan 2025 18:06
Fenerbahçe'de aylardır sakatlık nedeniyle sahalardan uzak olan Jayden Oosterwolde ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sakatlığının ardından sahalara dönmek için yurt dışında bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Jayden Oosterwolde, İstanbul'a geldi.

DURUMU İYİ SEVİYEYE GELDİ

Çalışmalarına İstanbul'da devam edecek Hollandalı futbolcunun durumunun iyi seviyeye geldiği belirtildi.

AMELİYAT OLDU

Bilindiği üzere Jayden Oosterwolde, ligin 9. haftasında Samsunspor ile oynanan maçta sakatlanmış ve ön çapraz bağlarından ameliyat olmuştu.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye 2022/23 sezonunun ara transfer döneminde katılan Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertli takımda 62 maça çıkarken 2 gol kaydetti. 23 yaşındaki yıldız savunmacı bu sezon Fenerbahçe'de 14 maçta görev aldı.

6 MİLYON EUROYA GELDİ

Sol bek dışında stoper ve orta saha sol mevkilerinde görev yapabilen Hollandalı futbolcu, 30 Ocak 2023 tarihinde Parma'dan 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Oosterwolde'nin Sarı-Lacivertli takım ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam ediyor. 

 
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