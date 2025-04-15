Benfica'ya üçüncü Türk: Yunus Akgün!

Milli futbolcularımızdan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, bu sefer Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Yunus Akgün için devreye girdi. Portekiz ekibinin takımdan ayrılması beklenen Di Maria'nın yerine Yunus'u getirmek istediği için hazırlık halinde olduğu ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Benfica'ya üçüncü Türk: Yunus Akgün!
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15 Nisan 2025 08:15
Galatasaray'da bu sezon çok iyi bir form grafiği yakalayan Yunus Akgün son olarak Samsunspor deplasmanında 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşmıştı.

Kariyerinin en iyi sezonlarından birisini geçiren milli futbolcu bu performansıyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı.

Benfica, Yunus'u yeni sezonda transfer etmek için çalışmalara başladı. Kadrosunda bulunan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün performansından çok memnun olan Portekiz kulübünün Yunus Akgün'ü yakından takip ettiği ve sezon sonunda teklif yapmayı düşündüğü öğrenildi.

DI MARIA YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Benfica'nın takımın en önemli isimlerinden Angel Di Maria ile sözleşme uzatmayı düşünmediği ve bu bölge için milli futbolcumuzu listenin ilk sırasına aldığı belirtildi. Yunus Akgün'ün iknası noktasında Kerem ve Orkun'un da devreye girebileceği öne sürülüyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 38 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 12 gol ve 8 asist üreterek tam 20 gole direkt katkı verdi.

Sarı kırmızılı yönetimle uzun süredir yeni sözleşme görüşmesi yapan Yunus Akgün'ün henüz imzayı atmaması da taraftarları endişelendiriyor.

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