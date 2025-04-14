Haber Tarihi: 14 Nisan 2025 15:36 - Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2025 15:36

Ali Efe Güneş kimdir, kaç yaşında? Ali Efe Güneş olayı nedir?

Sosyal medyadaki iddialar ardından milli sporcu Ali Efe Güneş'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Ali Efe Güneş kimdir, kaç yaşında? Ali Efe Güneş olayı nedir?

Ali Efe Güneş kimdir, kaç yaşında? Ali Efe Güneş olayı nedir?
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen artistik buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, başsavcılık, çocuklara sosyal medya platformları üzerinden cinsel içerikli mesaj attığını belirlediği Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlattı.

Güneş hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Ali Efe Güneş kimdir?

Milli sporcu Ali Efe Güneş, 6 Nisan 2005 doğumlu Türk artistik buz patencisidir. Ankara'da doğup büyüyen Güneş, bireysel ve serbest stil kategorilerinde yarışmaktadır.

2022 yılında düzenlenen 15. Europa Cup Skate Helena'da ve 2023 Türkiye Gençler Şampiyonası'nda Genç Erkekler kategorisinde birincilik elde etmiştir .


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