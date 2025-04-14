Ruben Amorim: 'Eleştiriler umurumda değil'

Premier Lig'in 32. haftasında Manchester United, deplasmanda Newcastle United'a 4-1 mağlup oldu. Mağlubiyetin ardından Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, kendisine ve takımına yöneltilen eleştirileri anladığını söyledi.



Amorim'in takımı bu sezon ligde 14. yenilgisini alarak, 2023-2024 sezonunun tamamında yaşadıkları mağlubiyet sayısını şimdiden yakalamış oldu.



"ELEŞTİRİLER UMURUMDA DEĞİL"



Maçın ardından açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, "Eleştirileri anlıyorum ama umurumda değil," dedi. "Maç kaybetmekten daha kötü bir şey yok. İnsanlar ne isterse söyleyebilir. Kendimi savunmak istemiyorum. Sıralamadaki yerimize bakarsanız her şeyi söylüyor zaten." sözlerine ekledi.



"SEZONUN YANSIMASI"



Ligdeki konumları hakkında konuşan teknik adam, "Pek çok konuda gelişmemiz gerekiyor ve ligdeki konumumuz bu sezonki performansımızın bir yansıması." sözlerini söyledi.



United'ın Premier Lig tarihindeki en düşük lig puanına doğru ilerleyen Amorim, Newcastle maçında ilk 11'de beş değişiklik yaptı. Bu kararlar, Perşembe günü oynanacak olan Olympique Lyonnais'e karşı UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçı öncesinde geldi.



Bu değişikliklerden biri ise manşetlere taşındı: Birinci kaleci Andre Onana kadroya alınmazken, Altay Bayındır Premier Lig'deki ilk maçına çıktı.



Ancak Türkiye Milli Takımı kalecisi zor anlar yaşadı ve yaptığı bir hata Newcastle'ın dördüncü golüne neden oldu.



"SEÇİMLER YAPMAK ZORUNDAYIZ"



İlk 11'deki değişikleri hakkında konuşan Amorim, "Farklı bir 11 çıkarsak bile sonucu bilemezdik. Ama seçimler yapmak zorundaydık, üç gün önce maç oynadık. Maçı analiz edeceğiz fakat artık bir sonraki maça odaklanmalıyız. Bu maçı değiştiremeyiz. Sıradaki maç bizim için çok önemli, bu yüzden Perşembe günü daha iyi oynamaya ve kazanmak için odaklanmalıyız." dedi.



