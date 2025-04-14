İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) ödemelerini alamadıklarını iddia ederek kent genelinde özel halk otobüsleri hizmetlerini durdurma kararı aldıklarını bildirdi.



Odadan yapılan açıklamada, kentte milyonlarca kişinin günlük yaşamında kritik rol üstlenen özel halk otobüsü işletmecilerinin artık dayanma sınırlarının sonuna geldiği belirtildi. Açıklamada, "Son 5 yıldır, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3 ila 4 aya varan ödeme gecikmeleri bizleri iflasın eşiğine sürüklemiştir. Bugün itibarıyla belediyeden toplam alacağımız 5 milyar lirayı aşmıştır. Bu, yalnızca bir borç değil, binlerce emekçinin, ailelerinin ve milyonların taşıma hakkının gasbıdır" ifadeleri kullanıldı.

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