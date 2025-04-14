Haber Tarihi: 14 Nisan 2025 17:46 - Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2025 17:46

Özel halk otobüsleri İstanbul'da kontak kapatacak | Özel halk otobüsü nedir, hangileri?

Özel halk otobüsleri İstanbul'da kontak kapatacak | İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İBB'den ödeme alamadıklarını belirterek şehir genelindeki özel halk otobüsü seferlerini durduracaklarını açıkladı. Peki, Özel halk otobüsü nedir, hangileri?

Özel halk otobüsleri İstanbul'da kontak kapatacak | Özel halk otobüsü nedir, hangileri?
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İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) ödemelerini alamadıklarını iddia ederek kent genelinde özel halk otobüsleri hizmetlerini durdurma kararı aldıklarını bildirdi.

Odadan yapılan açıklamada, kentte milyonlarca kişinin günlük yaşamında kritik rol üstlenen özel halk otobüsü işletmecilerinin artık dayanma sınırlarının sonuna geldiği belirtildi. Açıklamada, "Son 5 yıldır, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3 ila 4 aya varan ödeme gecikmeleri bizleri iflasın eşiğine sürüklemiştir. Bugün itibarıyla belediyeden toplam alacağımız 5 milyar lirayı aşmıştır. Bu, yalnızca bir borç değil, binlerce emekçinin, ailelerinin ve milyonların taşıma hakkının gasbıdır" ifadeleri kullanıldı.

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