Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Marcello Abbondanza, Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabında karşılaştıkları Galatasaray Daikin karşısında iyi reaksiyon vererek finale çıktıklarını söyledi.



İtalyan başantrenör, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda play-off 1-4 etabı üçüncü ve son maçında Galatasaray Daikin'i 3-2 yenerek finale yükseldikleri derbi maçın ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.



Seriyi 2-1 alan oyuncularını tebrik eden Abbondanza, "Zor bir maçtı. Dürüst olmak gerekirse Galatasaray çok iyi bir voleybol oynadı. İlk setin elimizden kaçmasına izin verdik. Ancak ondan sonra iyi bir reaksiyon verdik. 2-1 geri düştükten sonra kızlar maçı kapatmayı başardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.



Tecrübeli başantrenör, maç içinde iniş çıkışlar yaşadıklarını belirterek, "Geçtiğimiz 3-4 gün kızlarıma çok iyi bir takım olduklarını aşılamaya çalıştım. Burada dengeyi ve eşitliği bulmamız gerekiyordu. Onlar da iyi bir takım olduklarını göstererek reaksiyon verdiler." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'nin seride 1-0 geri düşmesinin ardından göreve gelen Abbondanza, VakıfBank ile yapacakları final serisi için, "Çok zor bir günden çıktık. Bugünün keyfini çıkarmamız lazım. Yarın sabahtan itibaren VakıfBank maçını düşüneceğiz." dedi.



- Oyuncuların görüşleri



Takımın önemli smaçörlerinden Meliha İsmailoğlu Diken, Galatasaray'ın kendilerine büyük zorluk çıkardığını vurgulayarak, "İnanılmaz bir eşleşmeydi. Galatasaray bizi çok zorladı. Kendilerini tebrik ediyorum. Bizim de bunu yaşamamız gerekiyordu. Takım adına çok mutluyum. Bu kadar stres altına girip, hata yapıp, sayı olarak geri düşmenin altından kalkmak büyük cesaret ister. Kızlar bugün inanılmaz iyi işler yaptı. Takımımla gurur duyuyorum. Maça tutuk başlamıştık. Önde olduğumuz ilk seti yaptığımız hatalar neticesinde verdik. Dördüncü set oyunu domine ettik. Bu cesaret beşinci sete de yansıdı." şeklinde görüş belirtti.



Finaldeki VakıfBank eşleşmesini değerlendiren Meliha, "Yarından itibaren VakıfBank serisine hazırlanmaya başlayacağız. Çok fazla zamanımız yok. Rakibimiz üçüncü maçı oynamadığı için daha çok dinlenme fırsatı buldu. Biz final serisine hazırız. Galatasaray ile yaptığımız 3 maç bizi çok iyi hazırladı." ifadelerini kullandı.



Libero Özlem Güven ise, "Galatasaray ile oynadığımız 3 maç çok zorlu geçti. Sonuçta finale kaldığımız için çok mutluyuz. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Harika bir oyun ortaya koyduk. Taraftarımız mükemmel bir atmosfer oluşturdu. Hedefimiz şampiyon olmak. VakıfBank maçı için çalışmalara başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.



