Haber Tarihi: 14 Nisan 2025 18:25 - Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2025 18:25

Mattia Ahmet Minguzzi'ye neden saldırdılar?

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümü ile ilgili davanın ilk duruşması görüldü. Acılı aileye duruşma öncesi ölüm tehditleri geliyor. Bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybeden Ahmet Mattia Minguzzi'nin mezarına saldırı düzenlendi. Peki, Ahmet Minguzzi kimdir, kaç yaşındaydı, katilleri kim? Mattia Ahmet Minguzzi'ye neden saldırdılar?

Mattia Ahmet Minguzzi'ye neden saldırdılar?
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Ahmet Minguzzi kimdir? Mattia Ahmet Minguzzi kaç yaşındaydı, kimler, neden öldürdü? Ahmet Minguzzi'nin ölümü ile ilgili davanın ilk duruşması bugün Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıkların yargılandığı davanın duruşması 8 Mayıs'a ertelendi.

MATTİA AHMET MİNGUZZİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI, KİM ÖLDÜRDÜ?

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile Yasemin Minguzzi'nin 14 yaşındaki çocukları Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak günü saat 08.25'te İstanbul Kadıköy'de bulunan "salı pazarı"na gitmişti. Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre burada bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin araya girmesi sonucu grup dağılırken Minguzzi alışveriş yapmak için "bit pazarı"na gitti. Minguzzi alışveriş yaparken tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada diğer şüpheli U.B. de yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi.

Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti.

15 yaşında oldukları öğrenilen ve B.B. ve U.B. hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er 24'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davada tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı.

DURUŞMADA NELER YAŞANDI?

Saat 10.20'de başlayan duruşma yaklaşık 4.5 saat sürdü ve bu süre boyunca vatandaşlar adliye önünden bir an olsun ayrılmadı. Duruşma bittiğinde, Aylin Akıncılar'ın ağlayarak çıkması salonda ve dışarıda duygusal anlara neden oldu. Bariyerlerin çevresinde bekleyen vatandaşlar da gözyaşlarını tutamadı, öfke ve üzüntülerini dile getirdi. Onlarca insan aynı anda ağlıyordu. Adliyede sadece bir dava görülmedi, toplumsal bir acı da yankılandı.

Duruşmanın sona ermesinin ardından vatandaşlar sloganlar eşliğinde adliyeden ayrıldı. "Ahmet'in katilleri yargılansın" sloganları atan vatandaşlar, sadece bir duruşmayı takip etmek için değil, başka Ahmetler ölmesin diye de oradaydı.

Duruşma salonunun önündeki kalabalığın arasında Belçim Bilgin, Onur Tuna gibi tanınmış oyuncular da vardı. Ahmet'in birçok arkadaşı da oradaydı. Gözlerinin altına, Ahmet'in gözündeki siyah benek gibi bir işaret çizmişlerdi. Bu sessiz ama anlamlı detay, hem yasın hem de farkındalığın sembolüydü.

Duruşmaya suça sürüklenen çocuklar U.B. ve B.B. katıldı. Maktul çocuğun anne ve babası ile tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu kapalı duruşmada sanıkların savunmalarını yaptıktan sonra bir tanığın dinlenildiği öğrenildi. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya müdahil olma talebi kabul edildi. Duruşma yaklaşık 4.5 saat sürdü. Bir sonraki duruşma 8 Mayıs'ta görülecek…- İSTANBUL DHA, AA, İHA

Duruşmadan sonra adliye önünde açıklama yapan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, olayın kamu vicdanını derinden yaraladığını belirterek, "İnsan olma vasfına aykırı, kamu vicdanını sarsan elim bir olayla karşı karşıyayız" dedi. Epözdemir, sistematik tehditlerle karşı karşıya bırakıldığını söyleyerek, "Bu tehditlere karşı ilgili başsavcılıklara başvuruda bulunduk. Başsavcılık, gerekli hassasiyeti göstererek süreci hızla asayiş birimlerine yönlendirdi" dedi.

Epözdemir; adaletin tecellisi, maddi gerçeğin ortaya çıkması, Ahmet'in kanının yerde kalmaması, faillerin en üst hadden ceza alması için hukuk mücadelesini sürdüreceklerini belirtti; "Ahmet'in katilleri kamu vicdanını ve aileyi önemli ölçüde tatmin edecek şekilde hak ettikleri cezayı alacaklar" diye konuştu.



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