ALES/2 başvurusu ne zaman? 2025 ALES/2 sınav tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan 2025-ALES/2 sınav başvuruları adayların gündemine gelmeye başladı. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2025-ALES/2 sınavına başvurular mayıs ayı içinde alınacak. İşte, 2025 ALES sınav ve başvuru takvimi...



ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?



2025-ALES/2, 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve sonuçları 25 Temmuz'da ilan edilecek.



ALES/2 BAŞVURUSU NE ZAMAN?



ALES/2 başvuruları 13-21 Mayıs 2025 tarihlerinde alınacak.



Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.

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