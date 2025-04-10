Haber Tarihi: 10 Nisan 2025 15:41 - Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2025 15:41

ALES/2 başvurusu ne zaman? 2025 ALES/2 sınav tarihi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) için geri sayım devam ederken, sınav başvuru tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Sınava katılacak olan adaylar, ÖSYM'nin belirlediği takvime göre başvurularını tamamladıktan sonra sınav için hazırlık yapacak. Peki, ALES/2 başvuruları ne zaman?

ALES/2 başvurusu ne zaman? 2025 ALES/2 sınav tarihi
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan 2025-ALES/2 sınav başvuruları adayların gündemine gelmeye başladı. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2025-ALES/2 sınavına başvurular mayıs ayı içinde alınacak. İşte, 2025 ALES sınav ve başvuru takvimi...

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

2025-ALES/2, 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve sonuçları 25 Temmuz'da ilan edilecek.

ALES/2 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ALES/2 başvuruları 13-21 Mayıs 2025 tarihlerinde alınacak.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.

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