Haber Tarihi: 14 Nisan 2025 12:55 - Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2025 12:55

O Ses Türkiye Yayından Kaldırıldı mı, Neden Yok?

TV8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye, 5 Nisan'da yayınlanmayınca izleyiciler şaşkınlık yaşadı. 12 Nisan tarihli yayın akışında da program yer almayınca, "O Ses Türkiye neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları gündeme geldi. Peki, Acun Ilıcalı'nın programı O Ses Türkiye yayından kaldırıldı mı?

O Ses Türkiye Yayından Kaldırıldı mı, Neden Yok?
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TV8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye, 5 Nisan'da yayınlanmayınca izleyiciler şaşkınlık yaşadı. 12 Nisan tarihli yayın akışında da program yer almayınca, "O Ses Türkiye neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları gündeme geldi. Peki, Acun Ilıcalı'nın programı O Ses Türkiye yayından kaldırıldı mı?


O SES TÜRKİYE NEDEN YOK, KALDIRILDI MI?

O Ses Türkiye geçtiğimiz hafta bayram tatili sebebiyle ekranlara gelmemişti. Ancak bu akşam O Ses Türkiye'nin neden yayınlanmadığına dair bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin resmi kaynaklardan bir duyuru geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

O SES TÜRKİYE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

En son 29 Mart'ta ekranlara gelen O Ses Türkiye 2025 yeni bölümünün farklı bir açıklama gelmediği takdirde önümüzdeki hafta cumartesi yani 19 Nisan'da yayınlanması bekleniyor.

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