Mustafa Gürsel: "Kalan 4 maçımızı da kazanmak istiyoruz"

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında ağırladığı Alagöz Holding Iğdır FK ile 1-1 berabere kalan Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Gürsel: 'Kalan 4 maçımızı da kazanmak istiyoruz'
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14 Nisan 2025 18:42
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında ağırladığı Alagöz Holding Iğdır FK ile 1-1 berabere kalan Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, kalan 4 maçlarını kazanmak istediklerini söyledi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahaya karşılaşmayı kazanma isteğiyle çıktıklarını fakat bir puan aldıklarını söyledi.

Önlerinde 4 maç olduğunu hatırlatan Gürsel, "Bu 4 maçı da kazanmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Ondan sonraki neticelere göre bakacağız, olay nerede bitecek. Son düdüğü kadar başarılı olmak için ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

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