Oğulcan Çağlayan'dan 7-1'lik galibiyet sonrası Fatih Terim açıklaması

Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor, Yeni Malatyaspor'u 7-1 mağlup etti. Yeşil siyahlıların futbolcusu Oğulcan Çağlayan, galibiyetin önemine Fatih Terim'in sözleriyle açıklık getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Oğulcan Çağlayan'dan 7-1'lik galibiyet sonrası Fatih Terim açıklaması
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15 Nisan 2025 02:10
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında lider Kocaelispor, Yeni Malatyaspor'u 7-1 yendi. Yeşil siyahlılar, puanını 69 yaptı ve farkı 9'a çıkardı.

Mücadelede 2 gol, 1 asistle yıldızlaşan Oğulcan Çağlayan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Çağlayan, yaptığı açıklamada, "Yeni Malatyaspor'un 9-0'lık bir galibiyeti olmuş. Bana bununla alakalı çok mesaj geldi. Düşene vururlar. Türkiye'nin en iyi teknik direktörü Fatih Terim'in, ben Galatasaray'da oynadığım zaman, şampiyonluğu bir golle Yeni Malatyapor maçında kaçırdığımız sezonda şöyle bir açıklaması olmuştu, 'Güçlü olmazsan dokunurlar. Kimi az dokunur, kimi çok dokunur. Dokunulmaz olmak için güçlü olmak gerekiyor.' Bu cümle hayatın her anlamında geçerli." ifadelerini kullandı.

BU SEZON OĞULCAN

Kariyerinin en iyi ikinci dönemini geçiren Oğulcan Çağlayan, bu sezon 35 maçta 17 gol atarken, 6 asist yaptı.

 

 

 

 

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