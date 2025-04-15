İspanya'dan flaş iddia: Mourinho ayrılabilir!

Geçtiğimiz yaz büyük umutlarla Fenerbahçe'nin başına geçen dünyaca ünlü teknik direktör José Mourinho, sarı-lacivertli ekipte beklenen etkiyi yaratamadı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Avrupa futbolunun en başarılı teknik adamlarından biri olarak İstanbul'a gelen Portekizli çalıştırıcı, neredeyse bir yılın sonuna yaklaşırken beklentilerin gerisinde kaldı. Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'na erken veda etti. Süper Lig'de ise şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunuyor.
KRİTİK MAÇLARDA SINIFTA KALDI
Ligin üst sıralarındaki rakiplere karşı galibiyet almakta zorlanan sarı-lacivertliler, kritik maçlarda istenilen performansı bir türlü sahaya yansıtamadı.
REKOR TRANSFERLER YAPILDI
Yönetim, teknik heyetin talepleri doğrultusunda Diego Carlos, Milan Škriniar, Anderson Talisca ve kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Youssef En-Nesyri gibi önemli isimleri kadroya katmasına rağmen, beklenen başarılar bir türlü gelmedi.
IRKIÇILIK İLE SUÇLANDI
Mourinho'nun saha içindeki sonuçlarının yanı sıra saha dışındaki davranışları da sezon boyunca sıkça tartışma konusu oldu. Türkiye Kupası'nda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la yaşadığı tartışmada rakibinin burnunu sıkması uzun süre gündemde kaldı. Ayrıca Buruk için kullandığı "maymun gibi zıplıyor" ifadesi, ırkçılık tartışmalarının merkezine yerleşmişti.
ŞAMPİYONLUK GELMEZSE GİDECEK
İspanyol AS gazetesinde yer alan habere göre, sezon başında büyük bir heyecanla karşılanan Mourinho döneminin şampiyonluk hedefine ulaşılamaması halinde sezon sonunda sona erebileceği konuşuluyor. Yönetimin Portekizli teknik adamla ilgili nihai kararını sezon bitiminde vermesi bekleniyor.
Avrupa futbolunun en başarılı teknik adamlarından biri olarak İstanbul'a gelen Portekizli çalıştırıcı, neredeyse bir yılın sonuna yaklaşırken beklentilerin gerisinde kaldı. Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'na erken veda etti. Süper Lig'de ise şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunuyor.
KRİTİK MAÇLARDA SINIFTA KALDI
Ligin üst sıralarındaki rakiplere karşı galibiyet almakta zorlanan sarı-lacivertliler, kritik maçlarda istenilen performansı bir türlü sahaya yansıtamadı.
REKOR TRANSFERLER YAPILDI
Yönetim, teknik heyetin talepleri doğrultusunda Diego Carlos, Milan Škriniar, Anderson Talisca ve kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Youssef En-Nesyri gibi önemli isimleri kadroya katmasına rağmen, beklenen başarılar bir türlü gelmedi.
IRKIÇILIK İLE SUÇLANDI
Mourinho'nun saha içindeki sonuçlarının yanı sıra saha dışındaki davranışları da sezon boyunca sıkça tartışma konusu oldu. Türkiye Kupası'nda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la yaşadığı tartışmada rakibinin burnunu sıkması uzun süre gündemde kaldı. Ayrıca Buruk için kullandığı "maymun gibi zıplıyor" ifadesi, ırkçılık tartışmalarının merkezine yerleşmişti.
ŞAMPİYONLUK GELMEZSE GİDECEK
İspanyol AS gazetesinde yer alan habere göre, sezon başında büyük bir heyecanla karşılanan Mourinho döneminin şampiyonluk hedefine ulaşılamaması halinde sezon sonunda sona erebileceği konuşuluyor. Yönetimin Portekizli teknik adamla ilgili nihai kararını sezon bitiminde vermesi bekleniyor.