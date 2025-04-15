İtalyan basını: 'Mauro Icardi Arjantin'e dönüyor'

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin Sarı-Kırmızılı takımdan ayrılacağı iddia edildi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Şu anda ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak olan Icardi, bir yandan da geleceğini planlamaya başladı. Galatasaray ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi olmasına rağmen, Türkiye'den ayrılması güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.
Icardi, Türkiye'de kendine uygun bir ortam bulmuş gibi görünse de, özel hayatındaki çalkantılar futbolunu gölgeliyor. Bu sezon 14 maçta 6 gol ve 2 asist yaptı. Geçen yıl ise 47 maçta 32 gol ve 12 asistle yıldızlaştı.
WANDA NARA İLE DURUMU ONU ETKİLEDİ
Ancak eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı süreç, mahkemeler, sadakat krizleri ve sosyal medyaya yansıyan özel hayat detayları nedeniyle kafa karışıklığı yaşıyor. Bu durumun onun ayrılık kararını etkilediği düşünülüyor.
ÖNCELİĞİ ARJANTİN'E DÖNMEK
Geçmişte Milan ve Juventus gibi Serie A devleriyle adı anılsa da bu ihtimaller artık rafa kalkmış görünüyor. InterLive'e göre, Icardi'nin birinci önceliği artık Arjantin'e dönmek ve kızlarına yakın olmak.
Bu, hem kariyer hem kişisel yaşam açısından çok kritik bir karar olacak. Ancak Wanda Nara ile süren hukuki savaş, bu kararı zorlaştırabilir.
Özetle, Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılığı artık ciddi bir ihtimal. Yaz transfer döneminde yeni bir forma giymesi, tamamen bu özel süreçlerin sonucuna bağlı olacak.
2019'da Inter'den olaylı bir şekilde ayrılan Icardi, PSG'de beklentileri karşılayamamış ve gözden düşmüştü. Ancak yıldız futbolcu Galatasaray'da geçirdiği son 3 sezonda Avrupa'nın en üretken forvetlerinden birine dönüştü ve adeta küllerinden doğdu.2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Şu anda ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak olan Icardi, bir yandan da geleceğini planlamaya başladı. Galatasaray ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi olmasına rağmen, Türkiye'den ayrılması güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.
Icardi, Türkiye'de kendine uygun bir ortam bulmuş gibi görünse de, özel hayatındaki çalkantılar futbolunu gölgeliyor. Bu sezon 14 maçta 6 gol ve 2 asist yaptı. Geçen yıl ise 47 maçta 32 gol ve 12 asistle yıldızlaştı.
WANDA NARA İLE DURUMU ONU ETKİLEDİ
Ancak eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı süreç, mahkemeler, sadakat krizleri ve sosyal medyaya yansıyan özel hayat detayları nedeniyle kafa karışıklığı yaşıyor. Bu durumun onun ayrılık kararını etkilediği düşünülüyor.
ÖNCELİĞİ ARJANTİN'E DÖNMEK
Geçmişte Milan ve Juventus gibi Serie A devleriyle adı anılsa da bu ihtimaller artık rafa kalkmış görünüyor. InterLive'e göre, Icardi'nin birinci önceliği artık Arjantin'e dönmek ve kızlarına yakın olmak.
Bu, hem kariyer hem kişisel yaşam açısından çok kritik bir karar olacak. Ancak Wanda Nara ile süren hukuki savaş, bu kararı zorlaştırabilir.
Özetle, Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılığı artık ciddi bir ihtimal. Yaz transfer döneminde yeni bir forma giymesi, tamamen bu özel süreçlerin sonucuna bağlı olacak.