Eyüpspor'dan Berke Özer ve Galatasaray için açıklama!

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Berke Özer'in geleceği hakkında açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor'dan Berke Özer ve Galatasaray için açıklama!
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15 Nisan 2025 01:01
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu konuşulan Berke Özer için açıklamalar yaptı.

"BERKE ÖZER NEREDE OLMAK İSTERSE..."

"Berke Özer, Galatasaray'a gidecek mi?" sorusuna Beyaz TV'de cevap veren Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya "Berke Özer çıkışana devam edecek ve Türk Milli Takımı'nın kalesini koruyacak. Dünyanın en iyi 10 kalecisinden biri olacak. Nerede olmak isterse orada olacak." açıklamasını yaptı.

"ARDA TURAN, BARÇA YA DA R.MADRİD'DE..."

Öte yandan teknik direktör Arda Turan için iddialı bir açıklama yapan Murat Özkaya "Arda Turan bir gün Real Madrid veya Barcelona'yı çalıştıracak." dedi.

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