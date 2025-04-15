Beşiktaş'ın orta saha çözümü: Esposito!

Beşiktaş, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma hedefini gerçekleştirmek isterken öte yandan siyah-beyazlı ekipte gelecek sezonun transfer çalışmaları da başladı. Gündemde ilk olarak orta saha transferi var.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ın orta saha çözümü: Esposito!
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15 Nisan 2025 09:11
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon oldukça kötü bir gidişat sergileyen siyah beyazlılarda gözler artık gelecek yıla çevrilmiş durumda. Bu doğrultuda planlamalarına devam eden Kartal'dan flaş bir hamle geldi.

Orta sahada özellikle 6 numara pozisyonunda sorun yaşayan Beşiktaş'ın bu bölgeye takviye yapma kararı aldığı belirtildi.

Transferde genç isimlere yönelen siyah beyazlıların, İtalya 2. Lig takımlarından Spezia'da forma giyen Salvatore Esposito'yu gündemine aldığı belirtildi.

Transfermarkt'te yer alan iddiaya göre; Kartal'ın kısa süre içinde 24 yaşındaki orta sahayla ilgili girişimlerde bulunması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Salvatore Esposito bu sezon Spezia'da 31 maça çıktı. Esposito bu karşılaşmalarda 7 gol ve 9 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan Esposito'nun, kulübüyle olan kontratı 2027'de sona erecek. 

 
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