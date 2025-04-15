Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon oldukça kötü bir gidişat sergileyen siyah beyazlılarda gözler artık gelecek yıla çevrilmiş durumda. Bu doğrultuda planlamalarına devam eden Kartal'dan flaş bir hamle geldi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Orta sahada özellikle 6 numara pozisyonunda sorun yaşayan Beşiktaş'ın bu bölgeye takviye yapma kararı aldığı belirtildi.
Transferde genç isimlere yönelen siyah beyazlıların, İtalya 2. Lig takımlarından Spezia'da forma giyen Salvatore Esposito'yu gündemine aldığı belirtildi.
Transfermarkt'te yer alan iddiaya göre; Kartal'ın kısa süre içinde 24 yaşındaki orta sahayla ilgili girişimlerde bulunması bekleniyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Salvatore Esposito bu sezon Spezia'da 31 maça çıktı. Esposito bu karşılaşmalarda 7 gol ve 9 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan Esposito'nun, kulübüyle olan kontratı 2027'de sona erecek.
Orta sahada özellikle 6 numara pozisyonunda sorun yaşayan Beşiktaş'ın bu bölgeye takviye yapma kararı aldığı belirtildi.
Transferde genç isimlere yönelen siyah beyazlıların, İtalya 2. Lig takımlarından Spezia'da forma giyen Salvatore Esposito'yu gündemine aldığı belirtildi.
Transfermarkt'te yer alan iddiaya göre; Kartal'ın kısa süre içinde 24 yaşındaki orta sahayla ilgili girişimlerde bulunması bekleniyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Salvatore Esposito bu sezon Spezia'da 31 maça çıktı. Esposito bu karşılaşmalarda 7 gol ve 9 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan Esposito'nun, kulübüyle olan kontratı 2027'de sona erecek.