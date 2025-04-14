Ekim-Kasım aylarında başvuruların kabul edildiği ABD Yeşil Kart başvurusunda bulunanlar sonuçların açıklanacağı tarih gündemde yerini almaya devam ediyor. Green Card sonucu "dvlottery.state.gov" internet sitesi üzerinden açıklanacak. Peki, 2025 Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?



GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ABD Green Card başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz net değil. Ancak geçtiğimiz sene Green Card sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde dvprogram.state.gov sitesinden açıklanmıştı. Bu sene de sonuçların Mayıs ayı başında açıklanması bekleniyor.



GREEN CARD SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?



Green Card başvuru sonuçlarına www.dvlottery.state.gov adresi üzerinden ulaşılabilecek.

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