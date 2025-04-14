Haber Tarihi: 14 Nisan 2025 18:05 - Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2025 18:05

2025 Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?

Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusu ABD'de yeni bir yaşam hayalini kuran pek çok vatandaşın merak ettiği konu olmaya devam ediyor. Green Card başvuru sonuçları için geri sayım devam ediyor. ABD'de vatandaşlık ve çalışma izni imkanı elde etmek isteyenler merak içerisinde "Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Sonuçlar "dvlottery.state.gov" internet sitesi üzerinden açıklanacak. ABD'de çalışma ve oturma izni almak isteyenler tarafından merak edilip araştırılan sorunun cevabıyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte sorgulanan ayrıntılar...

2025 Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Ekim-Kasım aylarında başvuruların kabul edildiği ABD Yeşil Kart başvurusunda bulunanlar sonuçların açıklanacağı tarih gündemde yerini almaya devam ediyor. Green Card sonucu "dvlottery.state.gov" internet sitesi üzerinden açıklanacak. Peki, 2025 Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Green Card başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz net değil. Ancak geçtiğimiz sene Green Card sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde dvprogram.state.gov sitesinden açıklanmıştı. Bu sene de sonuçların Mayıs ayı başında açıklanması bekleniyor.

GREEN CARD SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Green Card başvuru sonuçlarına www.dvlottery.state.gov adresi üzerinden ulaşılabilecek.

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