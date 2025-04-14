AÖF Sınav Tarihleri 2025: Açıköğretim Sınav Takvimi

AÖF sınav giriş belgesi e-Devlet sorgulama ekranı için araştırmalar hafta başında hız kazandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav giriş belge AÖF vize sınav tarihleri için araştırmalar hız kazandı. AÖF sınav tarihleri 2025 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav takvimi ile belli oldu. 27 Şubat tarihinde tamamlanan kayıt yenilemenin ardından, 2025 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Ara Sınavları için geri sayım başladı. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan sürdüren öğrencilerin katılımı ile AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavları nisan ayında organize edilecek. Sınav merkezini tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler, AÖF sınav giriş belgesi araştırmalarına hız kazandırdı. Anadolu Üniversitesi açıköğretim vize sınavlarında her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek. Peki, AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi ara sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte, AÖF sınav giriş belgesi e-Devlet sorgulama ekranı



AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV TAKVİMİ NETLEŞTİ



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, 2025 Bahar Dönemi ara sınavlarına hazırlanıyor. AÖF sınav tarihleri 2025 kapsamında belirlenen takvime göre, ara sınavlar 19 Nisan Cumartesi ve 20 Nisan Pazar günü yapılacak. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini AÖF öğrenci bilgi sistemi üzerinden temin edebilecekler. Sınav yerlerinin açıklanmasıyla birlikte, adaylar e-Devlet üzerinden Açıköğretim sınav tarihleri ve sınav yerleri sorgulama işlemlerini gerçekleştirmeye başladılar.



AÖF SINAV YERİ SORGULAMA: ADIM ADIM NASIL YAPILIR?



AÖF sınav tarihleri 2025'e göre sınava girecek öğrencilerin sınav yerlerini öğrenmeleri için iki pratik yöntem bulunuyor:



e-Devlet Kapısı: T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak "AÖF Sınav Yeri Sorgulama" hizmetini kullanabilirsiniz.

Öğrenci Otomasyon Sistemi: AÖF'ün resmi web sitesi üzerinden T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak sınav yeri bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

Sınav günü yanınızda geçerli bir kimlik belgesi ve sınav giriş belgenizin olması zorunludur.



AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?



AÖF sınav tarihleri 2025 çerçevesinde yapılacak sınavlara katılmak için sınav giriş belgesini almanız gerekmektedir. İşte adımları:



AÖF'ün resmi internet sitesine veya e-Kampüs sistemine T.C. kimlik numaranız ile giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra "Sınav Giriş Belgesi" bölümünü bulun ve tıklayın.

Belgenizi PDF formatında indirebilirsiniz. Bu belgede sınav yeriniz, salon bilgileriniz ve sınav kuralları detaylı bir şekilde yer almaktadır.



AÖF 2025 YILI DİĞER SINAV TARİHLERİ



AÖF sınav tarihleri 2025 sadece ara sınavlarla sınırlı değil. İşte diğer önemli sınav tarihleri:



Dönem Sonu Sınavları (Final): 24-25 Mayıs 2025

Yaz Okulu Başlangıcı: 30 Haziran 2025

Yaz Okulu Sınavı: 16 Ağustos 2025



AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



AÖF sınav tarihleri 2025 takvimine göre yapılan ara sınavların sonuçları, sınavların tamamlanmasını takip eden yaklaşık iki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Öğrenciler, Nisan 2025'in sonuna doğru sınav sonuçlarına e-Devlet veya öğrenci otomasyon sistemi üzerinden erişebilecekler. Final ve yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanma tarihleri ise sınav takvimine paralel olarak AÖF tarafından duyurulacaktır.

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