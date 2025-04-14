Murat Sancak'tan transfer açıklaması: Deniz Dönmezer

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Newcastle United ve Liverpool'un scout ekiplerinin Eyüpspor maçında Adana Demirspor file bekçisi Deniz Dönmezer'i izlemeye geldiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Murat Sancak'tan transfer açıklaması: Deniz Dönmezer
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14 Nisan 2025 22:52
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, dikkat çeken bir transfer açıklamasında bulundu.

Scout ekiplerinin Eyüpspor kalecisi Berke Özer'i izlemeye geldiği iddiaları gündeme gelirken Sancak, sosyal medyada çarpıcı bir paylaşım yaptı.

"DENİZ'İ İZLEMEYE GELDİLER"

Sancak, yaptığı paylaşımda, "Berke'yi değil, Adana Demirspor kalecisi Deniz'i izlemeye gelmişlerdi. İstihbaratınız yanlış" ifadelerini kullanarak İngiliz kulüplerinin scoutlarının 2008 doğumlu file bekçisi Deniz Dönmezer'i gözlemlemeye geldiğini açıkladı.

15 MAÇTA FORMA GİYDİ

Adana Demirspor formasını bu sezon 15 maçta terleten 16 yaşındaki Deniz'in güncel piyasa değeri ise 800 bin Euro civarında. Genç file bekçisinin boyu ise 190 cm. 

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