Alvaro Morata'dan yasa dışı bahis açıklaması

İtalya'yı sarsan yasa dışı bahis soruşturmasında adı anılan Nicolo Fagioli suskunluğunu bozdu. Alvaro Morata ise bir açıklama yaparak hakkında çıkan iddiaları yalanladı.Soruşturmada adı ilk sırada geçen futbolculardan olan ve halihazırda Fiorentina forması giyen Nicolo Fagioli, adalete olan borcunu ödeyerek bu konudaki cezasını 2023 yılında çektiğini ve artık sahaya odaklanmak istediğini söyledi.Milano Cumhuriyet Başsavcılığının, 2023'teki yasa dışı bahis soruşturmasında ceza alan Nicolo Fagioli ve Sandro Tonali'nin o dönem başka futbolcularla olan mesajlaşmalarından hareketle 11 Nisan'da başlattığı yeni bahis soruşturmasının yankıları sürüyor.Söz konusu soruşturma çerçevesinde teknik takiple elde edilen bazı yazışma ve bilgiler, basında yer almaya devam ediyor.2023 yılında yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle 7 ay sahalardan men cezası alan ancak o dönemki yazışmaları bugünkü soruşturmaya temel oluşturduğu için adı yeniden gündeme gelen Fagioli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımında, "Adalet karşısındaki borcumu ödedim. Bir mahkûmiyetle ve tamamen hak edilmiş bir men cezasıyla, sürekli ve haklı aşağılanmalarla, hissettiğim utançla ve bir daha ayağa kalkamayacak olma riskiyle." dedi.Ciddi şekilde kumar bağımlılığı olduğunu ve bunu etrafındaki herkese ve basına anlattığını dile getiren Fagioli, "Ama şimdi medyanın bu kadar üstüme gelmesi, o karanlık günlerin hayaletlerini yeniden canlandırıyor." ifadesini kullandı.Fagioli, bundan sonra sahaya odaklanmak istediğini belirterek, şöyle devam etti:Fagioli'nin avukatı Armando Simbari de Fiorentina'da kariyerini sürdüren müvekkilinin spor adaleti cephesindeki cezasını çektiğini, bugünkü durumun yeni bir durum olmadığını ve bu sayfanın kapandığını savundu.Soruşturmayla alakalı İtalyan basınında bazı dinleme kayıtları ve yazışmalar da yer almaya devam ediyor.La Repubblica gazetesinin haberinde, Nicolo Fagioli'nin 14 Şubat 2023'te saat 14.00 ile 19.00 arasında bulduğu tüm boş zamanda NBA maçlarına her biri 15 bin avroluk bahisler oynadığı ve toplamda 250 bin avroyu birkaç saat içinde kaybettiği belirtildi.La Gazzetta dello Sport'un bir haberinde de Fagioli'nin bahis oynamak için 31 kişiden toplamda 587 bin avro borç aldığı ve bunu yaparken de lüks bir saat markasından alım yapıyormuş gibi bunu gerçekleştirdiği ifade edildi.Haberde Fagioli'nin saat alımlarıyla ilgili sohbetlerde bir dönem Juventus'tan takım arkadaşı olan İspanyol golcü Alvaro Morata'nın adını yazışmalarda geçirdiği ileri sürüldü.Söz konusu haberlerin ardından Morata, Instagram hesabından hemen bir hikaye paylaşımı yaparak, hakkındaki haberleri ve iddiaları yalanladı.Morata, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:İtalya'da 11 Nisan'da çıkan haberlerde, Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) halen aktif şekilde oynayan ve bir dönem top koşturmuş olan bir grup futbolcu hakkında yasa dışı bahis sitelerinde bahis oynadıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.Milano Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında, aralarında isimleri 2023'teki yasa dışı bahis soruşturmasına karışan ve bu nedenle ceza da alan Sandro Tonali ve Nicola Fagioli başta olmak üzere, Nicolo Zaniolo, Alessandro Florenzi, Weston McKennie, Mattia Perin, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Raoul Bellanova, Samuele Ricci, Cristian Buonaiuto, Matteo Cancellieri ve Adames Hector Firpo'nun soruşturma geçiren isimler olduğu belirtilmişti.Haberlerde, İtalyan Mali Polisi'nin Ekim 2023'te yasa dışı bahisten ceza alan Tonali ve Fagioli'nin telefonlarındaki mesajlardan ulaştığı sonuçlara göre, bu iki futbolcunun, adı geçen diğer futbolculara aracılık ettikleri ve tahsildarlık yaptıkları ifade edilmişti.Söz konusu futbolcuların, futbol maçlarına bahis yapmadığı ancak farklı branşlarda bahis oynadıkları ya da poker gibi oyunlara katıldıkları aktarılmıştı.İddiaya göre, futbolcuların, Milano'daki bir kuyumcu üzerinden yaptıkları ödemelerle bahis borçlarını ve ödemelerini gizlemeye çalıştıkları ve burayı adeta bir "banka" gibi kullandıkları kaydedilmişti.Ayrıca çevrim içi yasa dışı bahis oynayan futbolcuların, lüks saatler alıyormuş gibi yaparak bazı banka havaleleri gerçekleştirdikleri aslında bunların, yasa dışı bahis oynarken harcadıkları para olduğu basına yansımıştı.