Fenerbahçe Beko'dan pota altı hamlesi: Daniel Theis

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, çarpıcı bir transfer için harekete geçti.Sırp basınından Telesport'un haberine göre; Fenerbahçe Beko, NBA ekiplerinden Los Angeles Clippers'ta forma giyen 32 yaşındaki Alman pivot Daniel Theis'ı gündemine aldı.Haberde; Daniel Theis'ın NBA'de minimum kontrat aradığı kaydedilirken, Alman oyuncunun istediği sözleşmeyi bulamaması durumunda Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.Öte yandan haberde; Theis ile Fenerbahçe'nin dışında Panathinaikos ve Barcelona'nın da ilgilendiği kaydedildi.Kariyeri boyunca Almanya'da Braunschweig, Ratiopharm Ulm ve Brose Bamberg takımlarında forma giyen Theis, NBA'de ise Boston Celtics, Chicago Bulls, Houston Rockets, Indiana Pacers ve Los Angeles Clippers takımlarında forma giydi.Los Angeles Clippers ile olan sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu konumunda bulunan Daniel Theis, 2023-24 sezonunu 6.3 sayı, 4.1 ribaunt ve 1 asist ortalamaları ile tamamladı.