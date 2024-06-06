İsmail Kartal'a Suudi Arabistan'dan teklif

Fenerbahçe'yle yollarını ayıran tecrübeli teknik adam İsmail Kartal, Suudi Arabistan temsilcisi Al Taawon'dan menajer yoluyla teklif aldığını doğruladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'a Suudi Arabistan'dan teklif
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06 Haziran 2024 16:26
Son güncelleme 06 Haziran 2024 16:34
Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Kartal, yeni sezonda Suudi Arabistan'a gidebilir.

Kartal, Suudi Arabistan temsilcisi Al Taawon'dan menajer yoluyla teklif aldığını doğruladı.

Sercan Hamzaoğlu'na konuşan deneyimli teknik adam, "Kulüple bağlantılı bir menajer beni aradı. Suudi Arabistan'da çalışmak isteyip istemeyeceğimi sordu. Ben de 'Neden olmasın?' dedim ama daha resmi bir teklif yok. Rakam konusunda da bir konuşma yapmadık. Kulüpten resmi teklif gelirse gidip görüşeceğim" ifadelerini kullandı.

Al Taawon, geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan Pro Ligi'ni dördüncü sırada tamamlamıştı.

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