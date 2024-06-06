Sterling için Fenerbahçe gelişmesi!

Fenerbahçe transfer haberleri: Raheem Sterling'in temsilcileri, Fenerbahçe ile temas olduğu iddialarını yalanladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Sterling için Fenerbahçe gelişmesi!
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06 Haziran 2024 16:16
Son güncelleme 06 Haziran 2024 16:47
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Raheem Sterling önemli bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz yıldızın temsilcileri, Fenerbahçe ile temas olduğu iddialarını yalanladı.

TÜRKİYE'Yİ DÜŞÜNMÜYOR

Sterling'in şu anda Türkiye'ye transfer olmak istemediği belirtildi.

CHELSEA PERFORMANSI

Chelsea'de geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Sterling, 10 gol attı ve 8 asist yaptı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

İngiliz ekibi Chelsea ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

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