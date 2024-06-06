Luka: "Dizlerim iyi olursa, Slovenya formasını giyeceğim"

Dallas Mavericks'in süperstarı Luka Doncic, "eğer dizleri izin verirse" Olimpiyat elemelerinde Slovenya Milli takımı için oynayacağını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Luka: 'Dizlerim iyi olursa, Slovenya formasını giyeceğim'
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06 Haziran 2024 15:46
Dallas Mavericks'in süperstarı Luka Doncic, "eğer dizleri izin verirse" Olimpiyat elemelerinde Slovenya Milli takımı için oynayacağını söyledi.

Doncic, NBA Finalleri'nin basın toplantısında, dizlerinin daha fazla maça çıkmasına ve Mavericks ile NBA Finallerine yükseldiği bir sezonun ardından Slovenya'nın turnuvaya kalmasına yardımcı olması koşuluyla, gelecek ayki Paris Olimpiyatları'nda oynayacağını belirtti.

Slovenya Çarşamba günü, 2 Temmuz'da Yunanistan'da yapılacak Olimpiyat eleme turnuvasında oynayacak takıma aday olan Doncic'in de aralarında bulunduğu 16 oyuncunun yer aldığı bir liste yayınladı. Slovenya bu turnuvayı kazanması durumunda, Temmuz ayı sonunda başlayacak Paris Oyunları'nda 12 takımlı turnuva arasında yer almaya hak kazanacak.

Doncic, pandemi nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları da dahil olmak üzere birçok uluslararası sahnede Slovenya'yı temsil etmişti. İki kez EuroBasket'te forma giyen Dallas yıldızı, ayrıca geçen yılki Dünya Kupası'nda da Slovenya forması giymişti.

Dallas ve Boston Celtics arasındaki serinin yedi maça uzaması durumunda, Doncic'in NBA sezonu 23 Haziran'da halen devam ediyor olacak ve Slovenya ekibi ise 28 Haziran'da Yunanistan'da Brezilya'ya karşı hazırlık maçı oynayacak.

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