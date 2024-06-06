Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin 100'üncü etabı Boston'da gerçekleşecek

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi, Atina'da düzenlenen sezon açılışının ardından 3'üncü kez Boston'a dönüyor. Her etapta 'en iyi' olmak için mücadele eden atlayışçılar, Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin 100'üncü etabında bu yıl da Boston'daki ikonik Çağdaş Sanat Enstitüsü'nden mavi sulara atlayış yapacak.



Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin bu yılki ilk etabında, 'Kadınlar' kategorisinde geçtiğimiz yılın genel klasman 2'ncisi Molly Carlson, yalnızca 0,1 puanlık farkla son şampiyon Rhiannan Iffland'ı geçerek zirveye oturmuştu. 'Erkekler' kategorisinde ise serinin son şampiyonu Rumen sporcu Constantin Popovici yeni yılın ilk galibiyetini elde etmişti.



RED BULL CLİFF DİVİNG'İN 7'NCİ ETABI 29 EYLÜL'DE ANTALYA'DA GERÇEKLEŞECEK



Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin her durağında 8 erkek, 8 kadın atlayışçı ve 4 erkek, 4 kadın joker atlayışçı olmak üzere toplam 24 sporcu kendi kategorilerinde en iyisi olmak için mücadele ediyor.



Antalya etabının 29 Eylül'de gerçekleşeceği Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi, Boston etabının ardından 30 Haziran'da İtalya, 20 Temmuz'da İrlanda, 10 Ağustos'ta Norveç ve 25 Ağustos'ta Kanada'da devam edecek. Etkinlik, 10 Kasım'da Avustralya'da final ile son bulacak.





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