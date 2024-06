Cleveland Cavaliers'ın eski yıldızları LeBron James ve Kyrie Irving'in, 2017'de yollarını ayırmalarının ardından "yıllarca konuşmadıkları" bildirildi.



ESPN'in 'Get Up' isimli programında konuşan analist Brian Windhorst, iki yıldız arasındaki ilişkinin, Irving'in Cavaliers'tan takas talebinde bulunmasının ardından önemli ölçüde bozulduğunu belirtti:



"Kyrie Cleveland'dan ayrıldığında neredeyse yıllarca hiç konuşmadılar. Oradaki son birkaç senede birçok noktada anlaşmazlık yaşadılar. Ama sonrasında ilişkilerini LeBron'un aktif olarak Lakers'tan birkaç kez Kyrie Irving'i takas etmesini isteyeceği noktaya kadar düzelttiler.



Lakers geçen yıl son takas gününde ona bir teklifte bulunmuştu. Dallas'ın teklifi daha iyiydi. Takas yapacak daha iyi oyuncuları ve potansiyel olarak daha değerli seçimleri vardı. Lakers elindeki seçimleri korumaya çalışıyordu. Daha sonra geçen yaz, Kyrie aktif olarak LeBron'un Dallas'a gelmesini istemişti. LeBron da Kyrie'nin Lakers'a gelmesini istiyordu.



Şimdi, LeBron'un Dallas'a gidişi, kontratı olduğundan ötürü mümkün değil. Bana Kyrie'nin LeBron'u Dallas'ta istediği söylenmişti, ben de gidip kontrol ettiğimde LeBron tarafı bana kendisinin Kyrie ile Los Angeles'ta oynamayı çok istediğini belirmişti.



Lakers aslında Mavericks'in geçen yılki teklifini geçebilecek bir maaş boşluğu yaratabilirdi ama bunu yapmamayı tercih etti. Batı Konferansı Finallerine yeni çıkan kadrodaki oyuncularla yeniden sözleşme imzalamayı seçtiler.



Yani birkaç kıl payı atlatılan durum var. Tekrar oynama fırsatı yaratılabileceğinden şüphe duymuyorum. Ama NBA'de asla asla demem."



'Mind the Game' podcast'inin yakın tarihli bir bölümünde LeBron, eski takım akadaşı Irving'i "NBA'in şimdiye kadar gördüğü en yetenekli oyuncu" olarak övmüş ve artık takım arkadaşı olamamalarından duyduğu hayal kırıklığını dile getirmişti.





