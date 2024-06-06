Beşiktaş'ta sportif direktörlük için sürpriz isim

Sportif direktörlük için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, ABD'li eski kaleci Brad Friedel'a resmi teklif yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta sportif direktörlük için sürpriz isim
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06 Haziran 2024 16:33
Son güncelleme 06 Haziran 2024 16:45
Teknik direktörlüğe Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş, sportif direktörlük için sürpriz bir hamlede bulundu.

BRAD FRIEDEL HAMLESİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, 53 yaşındaki ABD'li isim Brad Friedel'ı gündemine aldı.

Haberde; Beşiktaş yönetiminin Brad Friedel için resmi teklifte bulunduğu ifade edilirken, Friedel'ın kısa süre içinde teklife olumlu yanıt vermesi bekleniyor.

İLK TECRÜBESİ OLACAK

Kariyeri boyunca ABD U19 Milli Takımı'nda ve MLS ekiplerinden New England'da teknik direktörlük görevi yapan Brad Friedel, Beşiktaş'ta göreve gelmesi durumunda kariyerinin ilk sportif direktörlük tecrübesini yaşamış olacak.

Futbolculuk döneminde kaleci olarak görev yapan Brad Friedel; Newcastle United, Bröndby, Galatasaray, Columbus, Liverpool, Blackburn Rovers, Aston Villa ve Tottenham'da forma giymişti.



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